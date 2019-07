Uno degli americani accusati della morte di Cerciello bendato durante l' interrogatorio

La foto choc in caserma : bendato Uno degli accusati Militare trasferito. Salvini : «Unica vittima il carabiniere» : I carabinieri aprono un’inchiesta: «Inconcepibile». Già individuato il militare che ha posto la benda sugli occhi dell’accusato

La foto choc in caserma : bendato Uno degli accusati Il militare sarà trasferito : I carabinieri aprono un’inchiesta: «Inconcepibile». Già individuato il militare che ha posto la benda sugli occhi dell’accusato

Foto choc in caserma : bendato e ammanettato Uno degli accusati dell'uccisione del carabiniere : endato e ammanettato subito dopo averlo portato nella caserma di via in Selci. Poi qualcuno scatta la Fotografia, che comincia a circolare. L’immagine scattata subito dopo il fermo di Christian Gabriel Natale Hjort, californiano di 18 anni accusato di complicità nell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, imbarazza l’Arma dei Carabinieri. Quando viene mostrata al comandante generale Giovanni Nistri, scrive ...

Carabiniere ucciso a Roma - Uno degli indagati bendato durante l’interrogatorio : Accertamenti dell’Arma: chiesti chiarimenti agli investigatori. Rabbia nelle chat dei colleghi militari

Carabiniere ucciso a Roma - la confessione di Uno degli americani : "Sono stato io" : Uno dei due cittadini americani fermati oggi per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento. Si tratta della persone con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere

Carabiniere ucciso a Roma - confessa Uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri in borghese, ai quali aveva raccontato di essere stato scippato. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato uno dei militare. È la ricostruzione messa insieme dai magistrati inquirenti sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 ...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa Uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento con i carabinieri in borghese. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato il Carabiniere. È la ricostruzione di massima, messa insieme dai magistrati inquirenti, sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, ...

Ha confessato Uno degli studenti americani. È lui ad aver ucciso il carabiniere Cerciello : Ha confessato l'omicidio del carabiniere Mario Rega Cerciello, ucciso la notte scorsa a Roma, uno dei due studenti americani fermati in tarda serata: si tratta del giovane con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere. Al termine di un interrogatorio fiume insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del ...

Carabiniere ucciso con 8 coltellate nel centro di Roma : confessa Uno degli americani fermati : Mario Rega Cerciello, 35 anni, stava operando per fermare i responsabili di un furto. «Sono stato»: le parole del ragazzo individuato in un hotel di lusso insieme con un altro sospettato

Tangenti - torna libero Uno degli arrestati. Richiesta di giudizio immediato dopo l’estate : Anche Matteo Di Pierro, ex collaboratore dell’imprenditore Daniele D’Alfonso e tra gli arrestati nell’indagine della Dda milanese su un sistema di corruzione e appalti pilotati in Lombardia, ritorna libero. A decidere di revocare la misura cautelare è stato il gip Raffaella Mascarino con il parere favorevole della Procura. Finito in carcere lo scorso 7 maggio, assieme allo stesso imprenditore a ad altre 10 persone tra cui Gioacchino Caianiello, ...

C’era una volta Studio Uno - la miniserie che celebra il varietà degli anni Sessanta : Torna su Rai C’era una volta Studio Uno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentario celebrativo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della ...

Il tennis piange la scomparsa di McNamara : addio ad Uno dei più grandi doppisti degli anni ’80 : Lutto nel mondo del tennis: è morto a 64 anni uno dei migliori doppisti degli anni ’80, Peter McNamara Il tennis piange la scomparsa di Peter McNamara: è morto a 64 anni uno tra i migliori doppisti degli anni ’80. L’australiano, vincitore di tre tornei dello Slam in coppia con McNamee, si è spento nella sua casa in Germania dopo una lunga lotta contro un cancro alla prostata. McNamara ha trionfato due volte a Wimbledon ed ...

E' morto Mattia Torre - Uno degli autori della serie tv 'Boris' : E' morto all'età di 47 anni, dopo una lunga malattia, Mattia Torre, regista, autore per la tv e sceneggiatore. In compagnia di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo aveva scritto la famosa serie tv 'Boris', poi trasformata in pellicola; essa parlava delle buffe avventure vissute da una troupe impegnata a girare la soap opera 'Gli occhi del cuore'. ...Continua a leggere

Uno degli uomini più ricchi al mondo - un sultano 49 enne rinuncia al trono - per sposarsi con una bellissima 25 enne modella russa - vuole dedicarsi anima e corpo a lei : Per dimostrare il suo amore ha deciso di convertirsi all’Islam. Siamo parlando della bellissima modella russa Rihana Oxana Gorbetenko che si è sposata con il 49 enne ricchissimo sultano della Malesia, Muhammad V. L’uomo per sposare la modella, vincitrice nel 2015 del titolo di Miss Mosca, non ha dovuto rinunciare ai suoi averi, un patrimonio inestimabile con appartamenti e ville in ogni angolo del mondo, ma al trono del suo paese. Il ...