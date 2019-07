TuttoSport – Icardi? Il Napoli ha l’offerta pronta e resta solo da capire quando sferrare

TuttoSport : Il Napoli tratta con Icardi - c’è l’intoppo dei diritti d’immagine : È nell’aria la concreta possibilità che Mauro Icardi diventi un calciatore del Napoli. Non più solo un sogno dei tifosi, dunque, ma un’affare a cui la società sta pensando. Si susseguono gli innumerevoli contatti tra Giuntoli e Wanda Nara per trovare un accordo prima con l’argentino, per poi fare un’offerta concreta all’Inter che non aspetta altro che liberarsi di Mauro. Secondo l’edizione odierna di ...

TuttoSport : “Se le frasi di ADL su Icardi e Wanda Nara fossero frutto di una strategia?” : L’edizione odierna di TuttoSport torna sulle parole pronunciate ieri in radio dal presidente De Laurentiis a proposito del presunto incontro con Wanda Nara per trattare Mauro Icardi «È una stupidaggine colossale, l’ho incontrata tre anni fa e non ho intenzione di incontrarla ancora. Mi è stato sufficiente quell’incontro. Anche perché Icardi non rientra nelle necessità del Napoli. Quando lo chiesi, era un altro momento storico. Si era ...

TuttoSport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...