Trento | bambino rifiutato dalla famiglia perché autistico

(Di domenica 28 luglio 2019) Questa vicenda giunge dal Trentino: undi 11 anni è statosuae ora è affidato al Tribunale dei minori. A denunciare pubblicamente il fatto sono gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia in Trentino che segue le persone con autismo. La Fondazione ha usato i suoi canali social ufficiali per rendere nota la vicenda e provare a trovare una soluzione. Gli operatori spiegano che è arrivata una telefonata da fuori regione da parte di alcuni assistenti sociali che hanno chiesto il loro aiuto per undi 11 anni: "la suanon lo vuole più" si diceva nella chiamata. La struttura, basita da queste parole, si è vista costretta a negare l'aiutosi tratta di un minorenne e non è autorizzata ad accoglierlo. Gli operatori sottolineano, però, come queste richieste di aiuto siano fallimento per tutta la società ...

Avvenire_Nei : La telefonata al centro specializzato di Trento: dobbiamo sistemare un ragazzino di 11 anni autistico. La famiglia… - MCapisani : Trento, bambino autistico abbandonato. Leggere sempre prima di giudicare. E soprattutto capire che la gestione quot… - infoitinterno : Trento, è veneto il bambino autistico che la famiglia non vuole più -