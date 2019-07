Tragedia sull’asfalto | l’incidente è letale | muoiono padre e figlia di 7 mesi

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) È di questa mattina l’ennesimo incidente stradale dell’estate 2019. È avvenuto in Puglia, precisamente lungo la Statale 688 “di Mattinata”, in provincia i Foggia. Due persone hanno perso la vita: il papà e ladi appena sette. Ci sono altri veicoli coinvolti e altre persone ferite in uno schianto che si è verificato all’interno della galleria San Benedetto, al km 4.100. Niente da fare per l’uomo e la piccola che sono morti sul colpo.Inutile gli interventi dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, che hanno potuto comunque aiutare gli occupanti degli altri tre veicoli coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica del drammatico incidente sarebbe stata dettata da un sorpasso troppo audace. Su questo stanno indagando gli inquirenti, con domande a testimoni e naviganti. Il traffico è finito il tilt immediatamente e, stando a quanto fa sapere l’Anas, è attualmente ...

