Tragedia sfiorata a Scoglitti | bambino ha rischiato di annegare

Maltempo nel Lazio : grosso pino crolla a Guidonia - Tragedia sfiorata : Il Lazio è una delle regioni più colpite da questa ondata di Maltempo in azione da ieri sulla penisola. Forti temporali caratterizzati da frequenti fulminazioni e raffiche di vento intense si sono...

Palmeiras - Tragedia sfiorata : aereo rischia di precipitare - terrore a bordo tra i calciatori : tragedia sfiorata e momenti di terrore per i calciatori del Palmeiras e lo staff medico, societario e dirigenziale del club. L’aereo a bordo del quale si trovava la squadra campione del Brasile ha rischiato di precipitare mentre tentava di atterrare a Mendoza, in Argentina. Il velivolo ha avuto per due volte problemi in fase di atterraggio, al punto che il pilota ha dovuto interrompere la manovra e risalire, bruscamente, in alta ...

Ex Ilva - nuovo incidente senza feriti nello stabilimento di Taranto. Usb : "Sfiorata un'altra Tragedia - ora basta" : Il sindacato denuncia: "il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo: solo per un caso non ci sono feriti"

Tir contromano sull’A10 - il camionista era ubriaco : Tragedia sfiorata sull’Autofiori : tragedia sfiorata sull'Autostrada A10 (Autofiori) tra Bordighera e Sanremo: il tir viaggiava ad una velocità prossima ai 100km/h. Il mezzo pesante è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver installato un "by-pass" sull'autostrada. L'autista del tir era ubriaco con un tasso alcolemico oltre il limite.Continua a leggere

Dopo la Tragedia sfiorata a Venezia il sindaco attacca Toninelli : "Responsabile chi non ha deciso" : All’indomani dell’incidente sfiorato a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco della città attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha ...

Venezia. Nave da crociera sbanda : Tragedia sfiorata poco dopo il bacino San Marco : tragedia sfiorata a Venezia dove una Nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva sbandando poco dopo

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Venezia : nave crociera sbanda - Tragedia sfiorata : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di Oggi. Venezia, sfiorata tragedia nel porto. nave Costa Crociere sbanda e sfiora due battelli, 7 luglio 2019,

Sfiorata Tragedia a L'Aquila - imprenditore si barrica in auto e minaccia suicidio : L'Aquila - E' stata Sfiorata un'ennesima tragedia nel pomeriggio di ieri a L'Aquila, dove un imprenditore edile si era barricato all'interno della sua auto armato di una roncola con la quale minacciava il suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che avevano visto l'auto con l'uomo a bordo nella frazione di Sant'Elia, nei pressi di un ristorante, all'arrivo della polizia ...

Mussolini-Rocca : Tragedia sfiorata - mancata manutenzione e incuria caratterizzano governo 5S : Roma – “La mancata manutenzione e l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica. Al punto che i romani non possono neanche pensare di rinfrescarsi dalla calura estiva godendo di un evento storico come quello dell’estate romana, perche’ rischiano di essere travolti da uno dei tanti alberi privi di cura”. Cosi’, in una nota, Rachele Mussolini, ...

Voragine inghiotte camion dei rifiuti/ Tragedia sfiorata a Casoria : due feriti lievi : Voragine a Casoria, paura nel napoletano: un camion dei rifiuti è caduto nell'abisso apertosi in zona San Mauro, due feriti. Le ultime notizie.