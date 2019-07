Traffico Roma del 28-07-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2019) CHIUSA PER UNA VORAGINE VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI SELVA CANDIDA TRA VIA BOCCEA E VIA MOMBARUZZO NELLE DUE DIREZIONI. ANCORA CHIUSA ALVIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. RIAPERTA INVECE VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI DIREZIONE CENTRO.. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE MILVIO. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolo...

