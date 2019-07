Traffico Roma del 28-07-2019 ore 15 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2019) ANCORA MOLTI I DISAGI ALIN SEGUITO AGLI ALLAGAMENTI. NUMEROSE LE STRADE CHIUSE. SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST RESTA CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA VIA TIBURTINA PER UNA VORAGINE CHIUSA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE DI PONTE MILVIO. MENTRE PER LE CATTIVE CONDIZIONI DELLA STRADA, È ANCORA CHIUSA ALVIA BATTISTINI TRA VIA LUCIO II. E VIA ENNIO BONIFAZI. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIALIDO CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA LE STAZIONI PIRAMIDE EUR MAGLIANA PER LA RIMOZIONE DI UN ALBERO CADUTO. IN ALERNATIVA LUNGO LA TRATTA INTERROTTA UTILIZZARE LA METRO B. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolo ...

