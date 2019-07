Traffico Roma del 28-07-2019 ore 11 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2019) SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTI L’ACCESSO AL SOTTOPASSO PER LA TIBURTINA. PERCORRIBILE COMUNQUE, SULLA TANGENZIALE, LA NUOVA GALLERIA: ATTRAVERSATA QUESTA È POSSIBILE QUINDI ARRIVARE ALLA STAZIONE TIBURTINA. PER ALLAGAMENTI, È CHIUSA DA DIVERSE ORE, LA STAZIONE METRO DI REPUBBLICA; I TRENI DELLA LINEA A TRANSITANO SENZA FERMARSI. ALLAGAMENTI E RISTAGNI D’ACQUA POTREBBERO COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI. DIVERSE LE STRADE ALLAGATE: VIA DI SALONE, LA VIA PRENESTINA, VIA AURELIA ANTICA, LA ZONA TRA LA BUFALOTTA E VIA MARTOGLIO. E IL MALTEMPO HA PROVOCATO LA CADUTA DI ALBERI SULLE STRADE. POSSIBILI DISAGI ALL’ALTEZZA DI LARGO PRENESTE E LUNGO UN TRATTO DI VIA DI CASAL SELCE. CHIUSA VIA BATTISTINI ALL’ALTEZZA DI VIA LUCIO II. IN QUESTO TRATTO IL MANTO STRADALE È COMPLETAMENTE DISSESTATO. PER INFORMAZIONI SUE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ ...

