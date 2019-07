Tra Ashley Benson e Cara Delevingne la passione è alle stelle

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Alessandro Pagliucatravolgente quella che sembra scoppiata tra Ashely e: l'attrice americana posta una foto dove, sotto il braccio, fanno capolino le iniziali della fidanzata, CD: un dettaglio che non sfugge all’occhio attento dei fan Prima l’anello, ora, forse, il tatuaggio. L’amore trasembra andare proprio a gonfie vele. Le due ragazze ormai non si nascondono più e, dopo l’annuncio social della supermodella con il video di un bacio, sono state beccate insieme mentre camminavano mano nella mano per le vie di Saint-Tropez. Sull’anulare sinistro, il dito degli anelli di fidanzamento, la stessa fascia brillante, che per molti è il segnale dell’unione ufficiale e magari anche di un imminente matrimonio. Il dettaglio degli anelli non è sfuggito all’occhio attento dei fan, che si sono accorti anche di un piccolo nuovo tatuaggio di ...

