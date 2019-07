Tour de France – Passerella per Bernal sugli Champs-Elysées | bello il gesto di Thomas sul

Egan Bernal - Tour de France 2019 : “Fatico a credere di aver vinto - ho bisogno di due giorni per rendermi conto” : Egan Bernal ha vinto il Tour de France: con l’arrivo a Parigi, quel che si sapeva già da ieri è ora ufficiale. Si tratta del primo colombiano della storia a centrare l’obiettivo, ed ai microfoni della RAI lo scalatore del Team Ineos ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione. Di seguito le sue dichiarazioni all’arrivo. “Incredibile, ho vinto il Tour ma fatico a crederlo, ho bisogno di due giorni per rendermi conto, ho ...

Tour de France 2019 - Caleb Ewan : “Vincere sugli Champs Elysées è una sensazione incredibile - nel finale ho saputo aspettare” : Caleb Ewan (Lotto Soudal) si conferma il miglior velocista del Tour de France 2019. Il giovane australiano ha completato una straordinaria tripletta aggiudicandosi anche la ventunesima ed ultima tappa sullo spettacolare arrivo degli Champs Elysées di Parigi, davanti all’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e ad un eccellente Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie). Dimostrando la solita esplosività, il piccolo corridore della Lotto ...

Classifica Tour de France 2019 - ventunesima tappa : Egan Bernal in trionfo - Geraint Thomas e Steven Kruijswijk completano il podio di Parigi : Si conclude con la tradizionale volata Parigina il Tour de France 2019. La vittoria di Caleb Ewan (Lotto Soudal) sugli Champs Elysées ha permesso al giovane australiano di completare una splendida tripletta. Naturalmente invariate le posizioni di vertice della Classifica generale, con il trionfo del colombiano Egan Bernal (Team INEOS), sul podio insieme al compagno di squadra Geraint Thomas (Team INEOS) e all’olandese Steven Kruijswijk ...

Tour de France 2019 - risultato ventunesima tappa : volata vincente di Caleb Ewan sui Campi Elisi - terzo Bonifazio. Festa per Bernal : ventunesima ed ultima tappa al Tour de France 2019: passerella conclusiva per la Grande Boucle, di 128 chilometri da Rambouillet a Parigi. Come di consueto è andata in scena la spettacolare volata sui Campi Elisi: al termine di uno sprint molto confuso è venuto fuori il solito Caleb Ewan, che si conferma l’uomo più veloce del mondo al momento, timbrando per la terza volta il cartellino. Successo e Maglia Gialla finale per Egan ...

Tour de France – Caleb Ewan si prende Parigi - splendida vittoria sugli Champs-Elysées : Bernal trionfa all’esordio! : Il corridore australiano vince l’ultima tappa del Tour de France con una volata pazzesca, precedendo Groenewegen e Bonifazio. Trionfo per Bernal, che vince la sua prima Grande Boucle all’esordio Parigi parla australiano, l’ultima tappa del Tour de France se l’aggiudica Caleb Ewan, abile a dominare una volata pazzesca conclusa in maniera magistrale. AFP/LaPresse Il corridore della Lotto Soudal prende tutti di ...

Tour de France – Bernal brinda con il Team Ineos ma… spunta Sagan : gli sfottò diventano virali [VIDEO] : Egan Bernal brinda con il Team Ineos dopo la vittoria del Tour de France: alle loro spalle spunta Peter Sagan che ruba la scena con imitazioni e strane movenze Ultima tappa del Tour de France nella classica domenica, la terza, quella che farà calare il sipario sulla Grande Boucle. È la passerella del vincitore, Egan Bernal, che si lascia andare al canonico brindisi insieme all’ammiraglia e al resto del Team Ineos. In posa per la foto ...

Tour de France - Nibali : ‘Avevo pensato al ritiro - una liberazione vincere la tappa’ : Erano passati più di quindici mesi dall’ultima vittoria, un tempo enorme per un campione come Vincenzo Nibali. Era la Milano Sanremo del marzo 2018 quando il corridore siciliano aveva alzato per l’ultima volta le braccia al cielo sul traguardo. Da quel momento sono successe e cambiate tante cose per Nibali: l’incidente al Tour di un anno fa, la lunga strada verso la ripresa, qualche problema con la squadra, un Giro d’Italia dal sapore agrodolce ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Sono cresciuto tappa dopo tappa - avanti verso il futuro. Nibali è un inno a crederci sempre” : Fabio Aru concluderà il Tour de France 2019 al 14esimo posto, un risultato discreto in classifica generale per il Cavaliere dei Quattro Mori che è tornato in gara dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Il sardo ha stretto i denti durante la Grande Boucle, ha sempre tenuto duro nel corso di queste tre settimane di corsa ed è riuscito ad agguantare una prestigiosa top-15: si tratta di un buona base di partenza per ...

LIVE Tour de France 2019 - ultima tappa Parigi in DIRETTA : Elia Viviani cerca il colpo agli Champs-Elysees : Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Tour de France 2019. Va purtroppo, visto il grandissimo spettacolo che ha regalato, a chiudersi questa edizione della Grande Boucle. Oggi in programma la frazione da Rambouillet a Parigi, di 128 chilometri: la consueta passerella finale: ci sarà spazio per festeggiare, divertirsi, salutare il pubblico prima dell’attesissimo ...

Tour de France – Sagan e quel ‘te l’avevo detto’ a Nibali - lo Squalo svela un nuovo retroscena : Vincenzo Nibali svela un nuovo curiosissimo retroscena legato a Peter Sagan dopo la vittoria di ieri a Val Thorens Splendida vittoria ieri a Val Thorens per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto ha messo il suo sigillo al Tour de France, con la vittoria nella 20ª tappa. Un attacco pazzesco, quello del messinese della Bahrain Merida, che gli ha permesso di trionfare in solitaria sul traguardo di Val Thorens. Al termine della tappa ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal è il terzo più giovane vincitore di sempre : Oggi Egan Bernal entrerà nella storia del Tour de France, diventando il primo corridore colombiano a conquistare la maglia gialla. Il 22enne di Zipaquirá si è dimostrato il più forte in salita, realizzando l’azione decisiva sul Col de l’Iseran, in cui ha staccato tutti i rivali con grande facilità e si è andato a prendere il simbolo del primato, difeso poi in modo impeccabile nell’ultima tappa alpina. Un corridore predestinato, che fin da ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho pagato le fatiche del Giro - ma la corsa andava onorata. Questa vittoria chiude un cerchio” : Ieri Vincenzo Nibali ha conquistato una vittoria memorabile al Tour de France 2019, riuscendo a lasciare il segno in una Grande Boucle che era stata fino a quel momento molto difficile per lui. Lo Squalo però ha reagito alla grande, come solo i campioni veri sanno fare e ha trionfato nell’ultima tappa alpina, andando subito in fuga e poi realizzando una cavalcata solitaria di oltre 10 km sulla finale della Val Thorens, resistendo al rientro del ...

LIVE Tour de France 2019 - passerella di Parigi in DIRETTA : Elia Viviani sogna una vittoria di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA TAPPA DI OGGI (DOMENICA 28 LUGLIO) ORARIO D’INIZIO DELLA TAPPA DI OGGI E COME VEDERLA IN TV E STREAMING Tour DE France, UN GIRO D’AFFARI 5 VOLTE SUPERIORE A QUELLO DEL GIRO D’ITALIA CLASSIFICA AGGIORNATA Tour DE France LA FAGIANE’ DI MAGRINI: “NIBALI VINCERA’ ANCORA, NON HA ETA’. BERNAL SENZA PUNTI DEBOLI” LA ...

FRANCESCO CHIOFALO/ Dopo la malattia l'amore con Antonella Fiordelisi - Chi Summer Tour - : FRANCESCO CHIOFALO: Dopo un periodo difficile dovuto alla malattia, è tornato a sorridere al fianco di Antonella Fiordelisi. I due saranno sul palco del Chi Summer Tour a Rapallo