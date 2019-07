Tour de France | Nibali | ‘Avevo pensato al ritiro | una liberazione vincere la tappa’

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Erano passati più di quindici mesi dall’ultima vittoria, un tempo enorme per un campione come Vincenzo. Era la Milano Sanremo del marzo 2018 quando il corridore siciliano aveva alzato per l’ultima volta le braccia al cielo sul traguardo. Da quel momento sono successe e cambiate tante cose per: l’incidente aldi un anno fa, la lunga strada verso la ripresa, qualche problema con la squadra, un Giro d’Italia dal sapore agrodolce e un ritorno aldifficile come non mai. Finalmente ieri il capitano del Team Bahrain ha rotto il digiuno di vittorie nell’ultima tappa di montagna delde, quando ormai le speranze sembravano svanite.: ‘Volevo onorare la corsa’ Ildediera iniziato con qualche dubbio sulle sue reali ambizioni e possibilità dopo le fatiche accumulate al Giro d’Italia. La squadra l’ha spinto a tentare la scalata alla ...

ItaliaTeam_it : LO SQUALOOOO! ??????? @vincenzonibali in trionfo, sua la ventesima tappa del Tour de France! #ItaliaTeam #TDF2019… - Eurosport_IT : Testa, gambe e cuore: Vincenzo Nibali firma l'ultima salita del Tour de France ????????? Lo Squalo vince a Val Thorens… - Eurosport_IT : 'Alza queste braccia al cielo, per favore! Grande, Vincenzo Nibali!' ???????? Sesta vittoria in carriera al Tour de Fr… -