Tour de France – La risposta alle critiche e la riappacificazione con i tifosi | Nibali

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) E’ un Vincenzofelice e per nulla rancoroso: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la vittoria nella penultima tappa delde, a Val Thorens Una vittoria strepitosa quella di ieri di Vincenzoa Val Thorens. Un anno dopo il terribile incidente sull’Alpe d’Huez, che ha messo fuori gioco per parecchio tempo lo Squalo dello Stretto, il ciclista messinese della Bahrain Merida ha trovato uno speciale sorriso al termine di un’edizione deldecomplicata. AFP/LaPresse “Una rivincita verso chi mi ha criticato? Ma no. Cosa importa. Dentro di me non c’è rabbia, c’è felicità. Ma non so quante altre volte ho fatto una salita così lunga, 33 chilometri. L’ultimo tratto non finiva più, il traguardo non arrivava…“, ha affermatodopo il successo. “Tornare dopo un anno e vincere una tappa è un cerchio che ...

