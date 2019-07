Tour de France – Caleb Ewan si prende Parigi | splendida vittoria sugli Champs-Elysées

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Il corridore australiano vince l’ultima tappa deldecon una volata pazzesca, precedendo Groenewegen e Bonifazio. Trionfo per Bernal, che vince la sua prima Grande Boucle all’esordioparla australiano, l’ultima tappa deldese l’aggiudica, abile a dominare una volata pazzesca conclusa in maniera magistrale. AFP/LaPresse Il corridore della Lotto Soudaltutti di sorpresa sull’estrema destra, accelerando improvvisamente negli ultimi 250 metri e tagliando per primo il traguardo, beffando Dylan Groenewegen e Niccolò Bonifazio. Terzo successo in questa Grande Boucle per, dopo i sorrisi di Tolosa e Nimes, il nono in una stagione sempre più esaltante per l’australiano. I riflettori però sono tutti per Egan Bernal che, al primo tentativo, si mette in tasca un clamorosode, tagliando il ...

