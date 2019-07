Tour de France 2019 | Giulio Ciccone | “Dopo la caduta stavo per lasciare | in futuro spero

Tour de France – Lacrime e commozione per Bernal - l’incontro con la famiglia dopo il traguardo di Parigi è da brividi [VIDEO] : Il vincitore del Tour de France ha abbracciato la propria famiglia subito dopo l’ultima tappa, festeggiando con loro il successo Prima il fratello, con cui scambia un tenerissimo abbraccio concluso con un segno della croce reciproco. Poi la mamma, emozionata e felice di festeggiare un successo così importante con il proprio figlio. Infine la fidanzata, fiera di essere la spalla di un campione del genere. E’ da brividi ...

Tour de France - Caleb Ewan fa tripletta a Parigi : Il Tour de France ha incoronato Caleb Ewan ed Egan Bernal per la classica e spettacolare conclusione a Parigi. Il velocista australiano si è preso il trono dello sprinter più forte del gruppo centrando la sua personale tripletta di tappe, da aggiungere alle due già vinte al Giro d’Italia. Ewan ha avuto ragione di Dylan Groenewegen dopo un’emozionante rimonta che ha visto entrambi superare altri tre corridori nelle ultime battute. Viviani non è ...

Tour de France – Bernal spiazza tutti sul podio - il colombiano ringrazia in 4 lingue : c’è spazio anche per l’Italia [VIDEO] : Durante la cerimonia di premiazione, il vincitore del Tour de France ha ringraziato in quattro lingue tra cui l’italiano Un discorso semplice ma diretto, espresso in ben quattro lingue per far arrivare il suo pensiero a più persone possibili. Egan Bernal spiazza tutti anche sul podio di Parigi, dove riceve la coppa per il successo ottenuto al Tour de France. Nell’esporre il proprio discorso di ringraziamento, il colombiano ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della ventunesima tappa : Caleb Ewan fa tripletta - male Viviani e Sagan : ventunesima ed ultima tappa per il Tour de France 2019: consueta passerella prima della grandissima volata di Parigi. Sui Campi Elisi trionfa ancora Caleb Ewan: terzo successo in questa Grande Boucle per il fenomenale australiano. Battuto ancora una volta Dylan Groenewegen. Può festeggiare anche Egan Bernal che si porta a casa il suo primo grande giro. Andiamo a rivivere questa giornata con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle ventunesima tappa ...

Tour de France – Egan Bernal si stropiccia gli occhi : “ho vinto ma non so se riuscirò a crederci” : Il corridore colombiano ha parlato dopo l’ultima tappa del Tour de France, chiusa in passerella mano nella mano con Thomas Una giornata che Egan Bernal difficilmente dimenticherà, un trionfo che rimarrà scolpito per sempre nella storia del ciclismo. Il corridore del Team Ineos è il primo colombiano della storia a vincere il Tour de France, un successo voluto e certificato oggi al termine dell’ultima tappa, conclusa mano nella ...

Egan Bernal - Tour de France 2019 : “Fatico a credere di aver vinto - ho bisogno di due giorni per rendermi conto” : Egan Bernal ha vinto il Tour de France: con l’arrivo a Parigi, quel che si sapeva già da ieri è ora ufficiale. Si tratta del primo colombiano della storia a centrare l’obiettivo, ed ai microfoni della RAI lo scalatore del Team Ineos ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione. Di seguito le sue dichiarazioni all’arrivo. “Incredibile, ho vinto il Tour ma fatico a crederlo, ho bisogno di due giorni per rendermi conto, ho ...

Tour de France 2019 - Caleb Ewan : “Vincere sugli Champs Elysées è una sensazione incredibile - nel finale ho saputo aspettare” : Caleb Ewan (Lotto Soudal) si conferma il miglior velocista del Tour de France 2019. Il giovane australiano ha completato una straordinaria tripletta aggiudicandosi anche la ventunesima ed ultima tappa sullo spettacolare arrivo degli Champs Elysées di Parigi, davanti all’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) e ad un eccellente Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie). Dimostrando la solita esplosività, il piccolo corridore della Lotto ...

Tour de France – Passerella per Bernal sugli Champs-Elysées - bello il gesto di Thomas sul traguardo di Parigi : Il britannico ha stretto la mano al compagno di squadra e tagliato il traguardo insieme a lui, dopo avergli conteso il Tour fino all’ultimo Non poteva che concludersi con un gesto bellissimo questo entusiasmante Tour de France, vinto da Egan Bernal davanti al campione uscente Geraint Thomas e l’olandese Steven Kruijswijk. AFP/LaPresse Il britannico del Team Ineos, compagno di squadra del vincitore colombiano, ha voluto ...

Classifica Tour de France 2019 - ventunesima tappa : Egan Bernal in trionfo - Geraint Thomas e Steven Kruijswijk completano il podio di Parigi : Si conclude con la tradizionale volata Parigina il Tour de France 2019. La vittoria di Caleb Ewan (Lotto Soudal) sugli Champs Elysées ha permesso al giovane australiano di completare una splendida tripletta. Naturalmente invariate le posizioni di vertice della Classifica generale, con il trionfo del colombiano Egan Bernal (Team INEOS), sul podio insieme al compagno di squadra Geraint Thomas (Team INEOS) e all’olandese Steven Kruijswijk ...

Tour de France 2019 - risultato ventunesima tappa : volata vincente di Caleb Ewan sui Campi Elisi - terzo Bonifazio. Festa per Bernal : ventunesima ed ultima tappa al Tour de France 2019: passerella conclusiva per la Grande Boucle, di 128 chilometri da Rambouillet a Parigi. Come di consueto è andata in scena la spettacolare volata sui Campi Elisi: al termine di uno sprint molto confuso è venuto fuori il solito Caleb Ewan, che si conferma l’uomo più veloce del mondo al momento, timbrando per la terza volta il cartellino. Successo e Maglia Gialla finale per Egan ...

Tour de France – Caleb Ewan si prende Parigi - splendida vittoria sugli Champs-Elysées : Bernal trionfa all’esordio! : Il corridore australiano vince l’ultima tappa del Tour de France con una volata pazzesca, precedendo Groenewegen e Bonifazio. Trionfo per Bernal, che vince la sua prima Grande Boucle all’esordio Parigi parla australiano, l’ultima tappa del Tour de France se l’aggiudica Caleb Ewan, abile a dominare una volata pazzesca conclusa in maniera magistrale. AFP/LaPresse Il corridore della Lotto Soudal prende tutti di ...

Tour de France – Bernal brinda con il Team Ineos ma… spunta Sagan : gli sfottò diventano virali [VIDEO] : Egan Bernal brinda con il Team Ineos dopo la vittoria del Tour de France: alle loro spalle spunta Peter Sagan che ruba la scena con imitazioni e strane movenze Ultima tappa del Tour de France nella classica domenica, la terza, quella che farà calare il sipario sulla Grande Boucle. È la passerella del vincitore, Egan Bernal, che si lascia andare al canonico brindisi insieme all’ammiraglia e al resto del Team Ineos. In posa per la foto ...

Tour de France - Nibali : ‘Avevo pensato al ritiro - una liberazione vincere la tappa’ : Erano passati più di quindici mesi dall’ultima vittoria, un tempo enorme per un campione come Vincenzo Nibali. Era la Milano Sanremo del marzo 2018 quando il corridore siciliano aveva alzato per l’ultima volta le braccia al cielo sul traguardo. Da quel momento sono successe e cambiate tante cose per Nibali: l’incidente al Tour di un anno fa, la lunga strada verso la ripresa, qualche problema con la squadra, un Giro d’Italia dal sapore agrodolce ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Sono cresciuto tappa dopo tappa - avanti verso il futuro. Nibali è un inno a crederci sempre” : Fabio Aru concluderà il Tour de France 2019 al 14esimo posto, un risultato discreto in classifica generale per il Cavaliere dei Quattro Mori che è tornato in gara dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Il sardo ha stretto i denti durante la Grande Boucle, ha sempre tenuto duro nel corso di queste tre settimane di corsa ed è riuscito ad agguantare una prestigiosa top-15: si tratta di un buona base di partenza per ...