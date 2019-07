Tour de France 2019 | Fabio Aru | “Sono cresciuto tappa dopo tappa | avanti verso il futuro

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019)Aru concluderà ildeal 14esimo posto, un risultato discreto in classifica generale per il Cavaliere dei Quattro Mori che è tornato in garal’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra. Il sardo ha stretto i denti durante la Grande Boucle, ha sempre tenuto duro nel corso di queste tre settimane di corsa ed è riuscito ad agguantare una prestigiosa top-15: si tratta di un buona base di partenza per il prossimo, il 29enne ora deve guardare alla Vuelta di Spagna traendo delle buone indicazioni dalle fatiche in terra transalpina.Aru ha analizzato la sua prestazione alla vigilia della passerella di Parigi: “Il mioè stato una buona prova, sonoed era quello che volevo. Certo, non sono arrivato al livello dei migliori, ma era normale che fosse così. Adesso un po’ di riposo e poii ...

