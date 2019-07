Toscana | selfie al mare per Maria Elena Boschi | diluvio di like

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 28 luglio 2019) Luglio. Tempo di ferie, die di vacanze per tutti. Il forte caldo degli ultimi giorni ha fatto venire voglia di relax anche a, ex ministro del governo Renzi ed ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni. «Con le amiche un po’ di relax in una bellissima spiaggia italiana», la didascalia scelta per accompagnare una serie di scatti che la ritraggono felice e spensierata in compagnia delle amiche di sempre. A far da sfondo il magnifico tramonto delle spiagge toscane, scelte per passare qualche ora in tranquillità, a pochi dall’inizio ufficiale delle vacanze estive per la chiusura del Parlamento (prevista per il 9 agosto) e che offrirà sicuramente l’occasione di postare nuovi scatti vacanzieri per tutti.

