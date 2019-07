Torino | Bonifazi ha trovato l' amore | Angela Nasti ha stregato Kevin

Torino - Cairo show su campo e mercato : “Europa League - futuro - Belotti - Verdi e Bonifazi - vi dico tutto” : Così come riportato dal sito ufficiale del Torino, nel pomeriggio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva il presidente granata Urbano Cairo. Ecco le sue parole. Sull’Europa: “La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l’unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il ...