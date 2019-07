Tennis - ATP Atlanta 2019 : Alex De Minaur vince il torneo battendo in due set Taylor Fritz in finale : Nella finale dell’ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta l’australiano Alex De Minaur, numero 34 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo ha battuto ha battuto col punteggio di 6-3 7-6 il beniamino di casa Taylor Fritz, numero 32 del ranking e numero 2 del seeding. Primo set letteralmente dominato da De Minaur che perde un solo punto sulla propria battuta e, dopo aver avuto una palla break già nel primo game, guadagna in due ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Nikoloz Basilashvili si conferma campione. Battuto in finale Andrey Rublev : Il georgiano Nikoloz Basilashvili si ripete e conquista per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Amburgo. Terzo titolo in carriera per il numero 16 del mondo, che ha sconfitto in finale il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. Il match non era iniziato bene per Basilashvili, che ha perso il servizio nel terzo game. Rublev si è portato sul 3-1, ma ha subito il controbreak nel sesto gioco, ...

Tennis - ATP Atlanta 2019 : finale tra Alex De Minaur e Taylor Fritz : Si giocherà tra l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente testa di serie numero 3 e numero 2 del torneo, la finale dell’ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta. Nella prima semifinale De Minaur, numero 34 del mondo, ha battuto col punteggio di 7-6 6-7 6-3 in due ore e 32 minuti lo statunitense Reilly Opelka, numero 57 della classifica mondiale. Nel primo set il 20enne aussie di residenza spagnola (Alicante) ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : la finale sarà tra Nikoloz Basilashvili e Andrey Rublev : Il campione in carica non vuole cedere il suo scettro. Nikoloz Basilashvili è ancora in finale nel torneo ATP di Amburgo e domani se la vedrà con il russo Andrey Rublev, in un ultimo atto sicuramente sorprendente visti i risultati delle due semifinali. Il georgiano è stato protagonista di una strepitosa vittoria contro Alexander Zverev. Una battaglia bellissima di oltre tre ore, vinta da Basilashvili con il punteggio di 6-4 4-6 7-6. Un match ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : niente semifinale per Fabbiano. Stop ai quarti con il tedesco Stebe : Thomas Fabbiano perde l’occasione di raggiungere la seconda semifinale stagionale e della sua carriera. Nei quarti di finale del torneo ATP di Gstaad il nativo di San Giorgio Ionico è stato sconfitto, anche un po’ a sorpresa, in tre set dal tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo (classifica protetta), con il punteggio di 6-4 2-6 6-4 dopo due ore e due minuti di gioco. Subito tre break ad aprire il match con Stebe che ...

Tennis - ATP Atlanta 2019 : risultati di venerdì 26 luglio. Semifinali Opelka-De Minaur e Norrie-Fritz : E’ stato definito il quadro delle Semifinali del torneo ATP 250 sul cemento statunitense di Atlanta. Nel primo quarto di finale l’australiano numero 34 del mondo Alex De Minaur sul 6-2 3-0 in suo favore ha approfittato del ritiro del connazionale Bernard Tomic, numero 106, dopo 42 minuti di gioco. De Minaur gli aveva tolto il servizio tre volte concedendogli inoltre solo sei punti sul proprio servizio e ora incontrerà lo statunitense Reilly ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : i risultati di venerdì 26 luglio. Zverev soffre ma vince - eliminati Thiem e Fognini : Si è definito il quadro dei semifinali all’ATP di Amburgo (Germania). Non sono mancate le sorprese nel torneo tedesco, sulla terra rossa. Cade infatti la testa di serie n.1 Dominic Thiem. L’austriaco (n.4 del mondo) ha subito un doppio 7-6 dal russo Andrey Rublev (n.78 del mondo), manifestando una condizione precaria che ha dato modo al rivale di imporsi e di guadagnarsi l’accesso al prossimo turno, dove incontrerà lo spagnolo ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fognini sconfitto da Carreno Busta ai quarti di finale. L’azzurro battuto in tre set : Termina ai quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini nell’ATP di Amburgo. Il ligure, sulla terra rossa tedesca, è costretto a cedere nel match valido per i quarti di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (n.59 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-2 7-6 (4). L’azzurro, dopo un un buon primo set, è incappato nei suoi soliti alti e bassi, dando modo all’iberico di ritornare in partita e di fare la differenza ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : la legione iberica avanza indisturbata - ok anche Lajovic : Si completano i secondi turni all’ATP 250 di Gstaad, con partite spesso lottate e piene di spunti d’interesse, anche se quasi del tutto accomunate da un certo potere della Penisola iberica. Nella parte alta del tabellone vanno avanti lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il portoghese Joao Sousa. Il numero 1 del seeding esce vincitore dal derby con Jaume Munar per 7-6(7) 6-4: il ventiduenne di Santanyi deve recriminare per i tre set ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fabio Fognini accede ai quarti di finale. Sconfitto il tedesco Molleker : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Amburgo. Il nativo di Arma di Taggia e dieci del mondo ha Sconfitto in due set il tedesco Rudolf Molleker, numero 150 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. L’equilibrio del primo set viene spezzato da Molleker nel sesto game, con il tedesco che sfrutta due brutti errori di Fognini e alla fine ottiene il break. Il ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : Gian Marco Moroni cede con onore a Joao Sousa nel secondo turno : Si conclude al secondo turno il cammino di Gian Marco Moroni nel tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad. Il ventunenne romano perde contro il portoghese Joao Sousa per 6-4 6-4, ma esce soddisfatto dal campo, avendo lottato con valore per un’ora e 33 minuti contro un giocatore che lo precede di 216 posti in classifica (49 contro 265). Il risultato svizzero, in ogni caso, consente all’italiano di salire fino al numero 246 ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : risultati di mercoledì 24 luglio. Sarà Cedrik-Marcel Stebe l’avversario nei quarti di Thomas Fabbiano. Fuori Fernando Verdasco : Nei quarti di finale dell’ATP 250 sulla terra rossa svizzera di Gstaad Sarà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe l’avversario di Thomas Fabbiano, che ha avuto la meglio nel derby con Loreno Sonego. La cronaca del match di Stefano Travaglia – La cronaca del match tra Thomas Fabbiano e Lorenzo Sonego Stebe, numero 455 del mondo (ma è stato numero 71 nel 2012) ha battuto abbastanza a sorpresa il ceco Jiri Vesely, promessa del Tennis mai mantenuta e ...

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Thomas Fabbiano fa suo il derby con Sonego ed accede ai quarti : Il derby azzurro nel secondo turno dell’ATP di Gstaad è di Thomas Fabbiano. Il nativo di San Giorgio Ionico ha sconfitto in tre set il connazionale Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-6 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Con questa vittoria Fabbiano accede ai quarti di finale del torneo svizzero, dove affronterà il tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 455 del mondo. Fabbiano difende tre palle break subito in apertura di primo ...