Temptation Island | la verità su Nicola e Maddalena | parla la tentatrice

Temptation Island - Filippo Bisciglia si sbilancia : "Aspettatevi di tutto per gli ultimi falò di confronto" : Filippo Bisciglia avverte: "Sarà imprevedibile".

Temptation Island - tutte le anticipazioni dell'ultima puntata : Domani, lunedì 29 luglio, l'ultimo appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Anticipazioni Temptation Island sesta puntata - Ilaria e Massimo : sale la tensione al falò : Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 di cui questo lunedì si vedrà in onda l'appuntamento conclusivo di questa stagione. Per le tre coppie che sono rimaste in gara arriverà al termine il famoso viaggio nei sentimenti e quindi ci sarà spazio per il confronto al falò finale, dove dovranno rivedersi con i loro rispettivi partner e prendere una ...

Gossip Temptation Island : Vanessa Cinelli parla di Katia e Vittorio : Vanessa Cinelli di Temptation Island: “Io e Katia siamo molto diverse” Grazie alla sua solarità Vanessa Cinelli ha subito conquistato l’attenzione di Vittorio che, a Temptation Island, si è recato per capire se Katia può essere la donna della sua vita. Due donne diverse che hanno in comune solo la voglia di divertirsi in maniera leggera e spensierata. A dirlo è lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale ...

Temptation Island Vip : le prime coppie ufficiali e quelle ancora in forse : Quali coppie partecipano a Temptation Island Vip 2019 Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’addio di Simona Ventura, Maria De Filippi ha scelto come nuova conduttrice Alessia Marcuzzi. Che in questi giorni sta ricaricando le pile con la famiglia prima di approdare in Sardegna per le registrazioni del docu-reality, […] L'articolo Temptation Island Vip: le prime coppie ufficiali e quelle ancora in ...

Temptation Island Vip - Francesco Chiofalo vorrebbe parteciparvi e lancia una frecciatina all'ex Selvaggia : "Da cantante non penso che avrà successo" - : Serena Granato L'ex tentatore di Temptation Island potrebbe partecipare all'imminente nuova edizione "vip" del docu-reality sui tradimenti In una nuova intervista concessa a Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l'ex tentatore di Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla malattia che lo ha recentemente colpito e anche sul rumor che lo vedrebbe tra i papabili partecipanti a Temptation Island ...

Temptation Island 6 - Filippo Bisciglia : "Per le ultime puntate - il pubblico deve aspettarsi di tutto. Nessuna coppia ha tentato di fregare il programma" : La sesta edizione di Temptation Island, premiata dagli ascolti, volgerà al termine la prossima settimana con un doppio appuntamento, in prima serata, su Canale 5. Lunedì 29 luglio 2019, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di quest'edizione mentre martedì 30 luglio, andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island dove le coppie che hanno preso parte a quest'edizione verranno intervistate un mese dopo gli eventi andati in ...

Ilaria e Massimo a Temptation Island : anticipazioni sul falò di confronto : Ilaria e Massimo news sul falò di confronto a Temptation Island Preparate i fazzoletti in vista delle ultime due puntate di Temptation Island 2019. Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, indubbiamente i protagonisti di questa edizione del docu-reality, faranno emozionare il pubblico. Ad assicurarlo è Andrea Vicario, il regista del programma prodotto da Maria De Filippi […] L'articolo Ilaria e Massimo a Temptation Island: anticipazioni sul falò ...

Temptation Island Nicola e Maddalena - lei svela : “Qualcosa di inaspettato” : Temptation Island, Nicola e Maddalena: la tentatrice racconta le emozioni vissute con il fidanzato di Sabrina Approdato a Temptation Island 6 con la fidanzata Sabrina Martinegreo, Nicola Tedde ha legato in particolar modo con la tentatrice Maddalena Vasselli. A parlare del legame speciale nato tra loro nel villaggio dei fidanzati ci pensa proprio quest’ultima, che […] L'articolo Temptation Island Nicola e Maddalena, lei svela: ...

Temptation Island - Katia e Vittorio : probabile addio al falò (RUMORS) : A poche ore dalla messa in onda della sesta e conclusiva puntata di Temptation Island 2019, in programma lunedì 29 luglio, c’è molta attesa nei fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia per conoscere il destino delle coppie ancora in gioco e che affronteranno il falò decisivo. Grande attenzione per la coppia formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, con quest’ultimo sempre più vicino alla single Vanessa, con la quale pare abbia ...

Temptation Island Vip - svelate le prime coppie concorrenti - : Novella Toloni Il settimanale "Oggi" annuncia, in esclusiva, i nomi delle prime coppie famose che prenderanno parte al reality condotto da Alessia Marcuzzi a partire da settembre Mentre l'edizione classica sta volgendo al termine, con grande seguito di pubblico, fervono i preparativi per Temptation Island Vip. Pochi giorni fa è arrivata la conferma della conduzione che dalle mani di Simona Ventura è passata a quelle della veterana ...

Temptation Island 6 - Vanessa Cinelli : "Mi sono immedesimata in Vittorio - Katia è stata molto dura con lui" : Vanessa Cinelli è la single tentatrice che ha fatto perdere la testa a Vittorio Collina, il fidanzato di Katia Fanelli, la partecipante "fotonica" di questa sesta edizione di Temptation Island che sta per volgere al termine.Nella quinta puntata, andata in onda lunedì scorso, Vittorio ha espresso il desiderio di continuare a frequentare Vanessa anche al di fuori di Temptation Island, non mostrando alcuna reazione dinanzi ai video di Katia a ...

Temptation Island - Maddalena : “Con Nicola è nato un legame bellissimo” : Maddalena di Temptation Island rompe il silenzio su Nicola Tedde Spesso si considerano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island come coloro che si fanno una bella vacanza (gratis) senza essere interessati minimanente alle coppie partecipanti. Ciò non è (sempre) vero visto che i legami importanti possono nascere anche tra un fidanzato e una tentatrice. E’ il caso di Maddalena Vasselli e Nicola Tedde che nel corso di queste puntate ...

Temptation Island Vip 2 : ecco le prime due coppie : Delia Duran e Alex Belli Se lunedì e martedì – con un doppio appuntamento – si concluderà la sesta edizione della versione classica, fervono i preparativi per Temptation Island Vip 2, in onda a settembre su Canale 5. Alla conduzione, come da DM anticipato, ci sarà Alessia Marcuzzi. Per quanto concerne i concorrenti che parteciperanno al reality, è Alberto Dandolo per il settimanale Oggi a svelare due delle coppie disposte a mettere in ...