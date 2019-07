Tav - Lega : “M5s contrari? Possono dimettersi - nessuno li obbliga”. Replica : “Fanno i bulli coprendosi dietro ai numeri di Pd e Cav” : Contrari all’Alta velocità Torino-Lione? Allora “che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?”. È il contenuto provocatorio di una nota congiunta diramata da Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, capigruppo della Lega a Camera e Senato, e diretta al Movimento 5 Stelle, che nella giornata di sabato 27 luglio ha annunciato di aver depositato una mozione con cui si chiede al Parlamento di bloccare ...

Lega sbeffeggia M5S sulla Tav : "Si farà - se vogliono possono dimettersi" : La Torino-Lione è un’opera “antistorica”, che “non serve a nulla”, “inquinante”. Il Movimento 5 stelle rilancia ormai quasi fuori tempo massimo la sua battaglia contro la Tav, criticato duramente dal Movimento No Tav che si è sentito tradito dal via libera del Governo italiano alla realizzazione dell’opera. Una battaglia contro cui si pronuncia la Lega, attraverso i capigruppo ...

Tav - Lega : regalo a Macron?Solo da M5S - Pd : 19.13 "L'unico regalo a Macron lo hanno fatto 5 Stelle e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino. Chi dice No al Tav invece dice no al futuro, al progresso e al lavoro, è fuori dal mondo". La Lega replica così, in una nota, al post su Facebook del vicepremier Di Maio contro la Tav.

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Fisco : al Tavolo P.Chigi Conte Di Maio e Tria - assente Lega : Roma, 25 lug.(AdnKronos) – Al tavolo a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e le parti sociali sulla manovra e la futura riforma fiscale non partecipa la Lega. Non ci sono infatti esponenti del Carroccio mentre da pochi minuti è arrivato il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che siede accanto al viceministro Luigi Di Maio, il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli e il ...

Tav - Grillo : "Molto scontento - decida il Parlamento" | Di Maio : "Lega era contro - ora la celebra - perché?" : Affondo del leader M5s Di Maio contro la Lega: "Ha fatto battaglie contro l'opera e ora è a favore, chiediamoci perché"

Salvini : per la Lega ora il voto è più lontano. Il sì alla Tav di Conte scelta incoraggiante : «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. I...

E ora la Gronda. Dopo il sì alla Tav la Lega punta al bis sui 5 stelle : Fretta non c’è perché - spiega a Huffpost Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera - “oggi festeggiamo il giorno in cui il governo ha detto in aula che la Tav si farà, ma è chiaro che abbiamo già in mente qual è il prossimo obiettivo”. La scena che fotografa il tutto è questa: Giuseppe Conte nell’emiciclo di Montecitorio a dare legittimazione politica, ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspetTavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Tav - Revelli : “Conte? Giochetto di bassa lega a favore di Salvini. Pietra tombale sul M5s” : “Questa operazione di Conte sul Tav è un Giochetto politico di bassa lega, un vero voltafaccia, un grande regalo a Salvini in un momento in cui il ministro dell’Interno è in difficoltà. E proprio perché è in difficoltà, potrebbe essere tentato da far saltare il banco. Questo è un governo morto che non muore. E in questa sospensione produce grandi danni, in primis alla Val di Susa“. Sono le parole del politologo Marco Revelli, ...