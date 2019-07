Tav | ancora scintille Lega-M5s | tensione nel governo

Di Maio : “Fermeremo la Tav in Parlamento. Abbiamo ancora il 33% - dobbiamo usarlo per gli italiani” : Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, torna a parlare della Tav, riconoscendo che sebbene il governo non possa fare nulla, l'ultima parola spetta comunque al Parlamento. "Noi in Parlamento ci vogliamo andare con la forza della coerenza ma anche con la forza politica del 33%. Abbiamo vinto le elezioni del 4 marzo con una campagna elettorale contro la Torino-Lione".Continua a leggere

Tav - i malumori tra i Cinquestelle. Lombardi : “Dobbiamo decidere se fare stampella Lega - se siamo ancora utili al governo” : “Dobbiamo decidere se rinunciare a fare la stampella della Lega” e “domandiamoci se siamo ancora utili al governo“. La questione Tav lascia strascichi all’interno del Movimento 5 stelle: nonostante Luigi Di Maio abbia immediatamente ribadito la contrarietà delM5s alla Torino-Lione, l’apertura del premier Giuseppe Conte alla realizzazione dell’opera non è stata digerita. Questa mattina Nicola Morra ...

Il governo non ha ancora deciso cosa fare con la Tav : L’incendio appiccato al cantiere della Tav a Chiomonte, in Val di Susa (foto: Marco Alpozzi – LaPresse) Pierluigi Coppola, il tecnico che non aveva firmato l’analisi costi-benefici sulla Tav, la linea ferroviaria che dovrebbe collegare Torino e Lione, in Francia, non lavora più per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questa mattina il ministro Danilo Toninelli lo ha licenziato via email, contestandogli di aver ...

Lega e M5s si ricompattano contro i No Tav - ma in valle la lotta è viva : "Siamo ancora qui" : "In barba a tutte le mistificazioni e ai tentativi di indebolirci, siamo ancora qui" dicono dal movimento No Tav. Questura e...

Formula 1 – Verstappen all’attacco - frecciatina a Leclerc dopo Silverstone : “sTava ancora soffrendo per l’Austria” : Verstappen pungente nei confronti di Leclerc dopo la gara di Silverstone: le parole dell’olandese sul duello col ferrarista al Gp di Gran Bretagna Tanto spettacolo domenica in pista a Silverstone, dove si è disputato il Gp di Gran Bretagna. Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, seguito dal compagno di squadra Bottas e dal giovane Leclerc, che ha approfittato del contatto tra Verstappen e Vettel per salire ancora una ...

STava ancora con Giulia Salemi! Pio presentò Isabella De Candia a Francesco Monte : Il settimanale Spy racconta che Francesco Monte avrebbe conosciuto Isabella De Candia ad aprile, mentre Stava ancora con Giulia Salemi. A presentargliela sarebbe stato Pio D’Antini, del duo comico “Pio e Amedeo”. Secondo il noto settimanale, la passione tra la modella e l’aspirante attore sarebbe nata in quel periodo : “C’è un personaggio fondamentale che ruota intorno a questa vicenda ed è inaspettato. Si tratta di Pio D’Antini, il 50% del ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince ancora - otTavo successo consecutivo per Nettuno : Terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di Baseball 2019 che si è chiusa quest’oggi, con quattro gare in totale, iniziando dalla doppia sfida tra Rangers Redipuglia e Autovia Castenaso, entrambe vinte senza troppa difficoltà dai goriziani, per i punteggi di 10-5 e 5-2. successo anche per la capolista UnipolSai Bologna, che ha superato Parma 3-0, in una partita molto equilibrata, con 8 valide per parte, e decisa solamente da sue ...

Coppa d’Africa - Sudafrica-Namibia 1-0 : i Bafana Bafana sperano ancora nel passaggio agli otTavi : Coppa D’AFRICA – Si è appena conclusa Sudafrica-Namibia, partiva valida per il gruppo D della Coppa d’Africa. Vittoria per i Bafana Bafana che sperano nella qualificazione. Prime fasi di studio tra le due squadre. La prima chance è per la Namibia con Hotto che spreca un buon contropiede. Al 25′ è ancora Hotto a rendersi pericoloso con una conclusione incrociata che fa la barba al palo. Nel finale è ancora la Namibia ...

Sea Watch 3 - la porTavoce Giorgia Linardi sfida ancora l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

Chiara Appendino indagata ancora - nel mirino per la consulenza all'ex porTavoce : ancora indagata la sindaca grillina di Torino, Chiara Appendino. Lo rivela lei stesso con un post su Facebook in cui spiega di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla procura del capoluogo piemontese. Nel mirino degli inquirenti "la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro" all'ex capo uf

Il M5s è alla ricerca di alleati a Strasburgo e sul Tavolo c'è ancora l'ipotesi Farage : Un accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigel Farage per la formazione di un gruppo parlamentare a Strasburgo continua a restare sul tavolo, anche se un'intesa ancora non risulta. È quanto trapela da fonti del Movimento a Bruxelles, mentre i pentastellati continuano la difficile ricerca di una 'famiglia' politica in Europa. l'ipotesi di tenere in vita l'Efdd, (il gruppo di Farage e dei Cinque Stelle nella legislatura che sta per concludersi) ...

F1 Gp Canada - vince ancora Hamilton ma sTavolta è beffa Ferrari : Vettel primo e penalizzato - Leclerc terzo : Il campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes, secondo alle spalle di Sebastian Vettel, ha approfittato della penalità di 5 secondi inflitta dai commissari al pilota della Ferrari per aver spinto il britannico fuori pista. Co

Bari - incendio distrugge il ristorante L'Ancora a Palese. Il Comune sTava per affidarlo in concessione : Pochi dubbi che si sia trattato di un incendio doloso. L'assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone: "Incredibile, ma noi andiamo avanti". Il presidente del Municipio, Brandi: "Schiaffo alla città"

Roma Pride - il porTavoce Sebastiano Secci : “Siamo dalla parte giusta della storia - nostra lotta ancora lunga” : “Siamo dalla parte giusta della storia, nostra lotta è ancora lunga”. Così il portavoce del Gay Pride di Roma e presidente del circolo Mario Mieli, Sebastiano Secci al corteo del Roma Pride 2019. La manifestazione per rivendicare i diritti lgbt è arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione Il bacio tra Vladimir Luxuria e Asia Argento sul palco della manifestazione L'articolo ...