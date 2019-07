Tania Cagnotto show a Porto Cervo | tuffi sincronizzati con mamma | papà e marito

“Quale sincro preferite?” - sfide in famiglia per Tania Cagnotto : la campionessa si tuffa con mamma - papà e marito [VIDEO] : Tania Cagnotto e i tuffi di famiglia dalla barca: i sincro con mamma, papà e marito sono da applausi Una vacanza al mare a suon di… sfide per Tania Cagnotto. La campionessa italiana di tuffi, che potrebbe tornare in gara a Tokyo 2020 con la sua compagna Francesca Dallapè dopo il ritiro post Rio 2016, a cui è seguito il matrimonio e la nascita della piccola Maya, si è data da fare anche in vacanza. In barca in compagnia della sua ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : Cagnotto-Dallapè seconde. Francesca : “Dobbiamo allenarci di più. Ma da novembre…”. Tania : “Non siamo ancora pronte” : Work in progress, banale ma reale. Step by step, tuffo dopo tuffo, crescono o provano a farlo le mamme volanti Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che al rientro internazionale, dopo il secondo posto agli Assoluti di venti giorni fa, concludono con 261.30 punti (quasi 60 punti oltre la loro media abituale negli anni d’oro) per un argento al Grand Prix di Bolzano che tiene vivo il sogno Tokyo 2020; davanti a loro solo le cinesi Xiaohui ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : altro test importante per Tania Cagnotto e Francesca Dallapè : E’ la tappa da sempre più importante per l‘Italia, perché si disputa in casa, nella ‘piscina’ tanto cara a Tania Cagnotto e perché precede solitamente i Grandi appuntamenti della stagione. Nel weekend scatta dal Lido di Bolzano la quinta prova del FINA Diving Grand Prix 2019, dopo Rostock, Calgary, Mission Viejo, Madrid. Bolzano A poco più di dieci giorni dai campionati assoluti estivi, dunque, Bolzano torna capitale dei ...