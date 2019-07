Surf | Europei 2019 | Italia sugli scudi in un’edizione dai contenuti storici

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Un’da urlo, un’da raccontare. Nell’Euro, con sede a Santa Cruz (Portogallo), gli azzurri hanno ottenuto successi e riscontri di grandissimo profilo, dalla valenza storica. Scegliere l’onda giusta e dominarla è il presupposto di ogniista. Ebbene, Claire Bevilacqua, Francesca Rubegni e Federico Nesti hanno portato il tricolore sul tetto continentale, consentendo al Bel Paese di porre il proprio sigillo in tre gare su quattro del programma, con 15 nazioni al via. Bevilacqua è stata straordinaria nell’atto finale femminile con il punteggio di 12.45, a precedere la portoghese Francisca Veselko (11.10), la tedesca Rachel Presti (8.85) e la britannica Peony Knight (8.55). Mai un’incertezza per lei e il risultato è stato assai lusinghiero. Nesti, impegnato nella finale longboard maschile, dopo aver fatto un po’ fatica ...

