Stretta sui trasporti speciali | il caso del trasformatore a Modena | “9 mesi di attesa e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Novedie centinaia di migliaia di euro di costi aggiuntivi. L’impresa della ditta Tironi dinon è stata quella costruire uno dei più grandi trasformatori di energia elettrica mai realizzati in Italia, con una potenza di 300mva per 350 tonnellate di peso, ma di riuscire a consegnarlo. Una commessa da 2,5 milioni di euro, che rappresenta il 10% del fatturato annuale della società, rimasta ferma da marzo fino alla metà di luglio in un capannone in via Emilia Est, sede dell’azienda, indi ottenere i permessi per il trasporto fino al porto di Marghera, per poi essere imbarcata verso la destinazione finale, in Norvegia: “Abbiamo fatto le prime richieste a settembre, muovendoci con largo anticipo”, spiega Matteo Tironi, responsabile commerciale. “Normalmente per ii tempi non superano mai i 90 giorni, anche se in media l’è di circa un mese”. ...

