Speravo nel funerale del cretino che lo ha sbudellato Carabiniere ucciso

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Ilassassinato a coltellate a Roma, se avesse fatto ricorso alla pistola, non sarebbe stato. In nessun Paese al mondo le forze dell' ordine intervengono a mani nude per dirimere un contenzioso, e all' occorrenza sparano contro chi vìola la legge, non si tirano indietro, poiché il

tmlnsnhugs : comunque io speravo nel ritorno di Sam Smith e Brandon Flynn piango - starkdust_ : @censorshit_ È nemmeno io ricordo niente se non che speravo di finire con te perché eri l’unica che non mi stava in… - mariilluminati : Grande Seb, speravo nel primo posto per piangere con l’inno tedesco e poi quello italiano #doyouremember #KeepFightingMichael #GermanGp -