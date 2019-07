Spazio | il piano di Macron per la leadership Ue | 3 | 6 miliardi e fusione Airbus-Thales

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) L’industria spaziale europea è in crescita. E la Francia si prepara a fare la parte del leone nonostante l’Italia abbia un ruolo di primonel settore attraverso Leonardo. Non è un caso infatti che a settembre a Parigi nascerà un nuovo comando spaziale francese. Servirà a gestire i 3,6di budget che il presidente Emmanuelha deciso di investire nella strategia spaziale nel periodo 2019-2025. Il comando sarà parte di un progetto ben più ambizioso in cui la Francia punta a diventare capofila dell’industria spaziale europea anche grazie ad eventuali nozze fraSpace eAlenia Space. Tuttavia sull’ipoteticaParigi dovrà però fare i conti con Leonardo che ha diritto di veto su operazioni straordinarie sulle due joint venture franco italiane Tele(67% Leonardo, 33%) eAlenia Space (67%, 33% Leonardo). ...

