Sossio Aruta | ' ecco i miei bomber' ' Mio figlio Daniel nelle giovanili del Bologna'

Uomini e Donne news : Sossio Aruta perdona Riccardo Guarnieri : Sossio Aruta: pace fatta con Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne A Uomini e Donne non era certo un mistero che tra Sossio Aruta e l’ex fidanzato di Ida Platano non scorresse buon sangue. Non di rado, durante gli appuntamenti dedicati al Trono Over, il calciatore e Riccardo Guarnieri finivano con il litigare. Un po’ per pareri divergenti e un po’ per chi dovesse primeggiare tra i cavalieri del parterre maschile, i due non ...

Trono Over - Sossio Aruta sbotta : “Ricorderò chi mi ha deriso” : Sossio Aruta di Uomini e Donne Over: improvviso sfogo sui social Tra un paio di mesi Sossio Aruta diventerà nuovamente padre. Difatti la sua compagna Ursula Bennardo darà alla luce una bellissima bambina. Tuttavia l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere per un suo improvviso sfogo che ha preso in contropiede tutti. Cosa ha detto? L’uomo ha pubblicato sul suo profilo personale ...

Ursula Bennardo gravidanza : Sossio Aruta rivela cosa lo rattrista : Sossio Aruta: il retroscena sulla gravidanza di Ursula Bennardo La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo prosegue a gonfie vele. La coppia non vede l’ora di incontrare la piccola Bianca, che dovrebbe nascere ad ottobre. Nel frattempo i due, intervistati dal magazine di Uomini e Donne, hanno rivelato le loro ansie e paure su queste nuova nascita che li attende. Sossio Aruta, tra una confessione e l’altra, ha rivelato qual è ...

Sossio Aruta cerca una squadra : “Voglio segnare il mio quattrocentesimo goal” : Sossio Aruta è pronto a coronare un nuovo sogno. Dopo il lieto annuncio della gravidanza della compagna Ursula Bennardo, che lo renderà presto nuovamente padre, il protagonista del Trono Over di Uomini e Donne vuole mettere a segno un altro importante goal. Nessuna metafora: Sossio, calciatore a tempo pieno, vuole segnare, vorrebbe far entrare in porta il pallone per la quattrocentesima volta.Un record personale, che vorrebbe raggiungere ...

Sossio Aruta - l’appello : “Sto cercando di raggiungerlo - contattatemi in privato” : Il sogno di Sossio Aruta: l’appello su Instagram per realizzarlo Sossio Aruta diventerà presto papà e potrà riscoprire la bellezza di essere genitori di una piccolissima creatura assieme alla sua Ursula Bennardo; questo non vuol dire tuttavia che abbia rinunciato agli altri sogni nel cassetto, e infatti l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha […] L'articolo Sossio Aruta, l’appello: “Sto cercando di ...

Fate vomitare - siete falsi! Sossio Aruta incacchiato con gli INFLUENCER : Sossio Aruta è uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Amato ma anche molto criticato, l’ex cavaliere è spesso al centro delle attenzioni. La sua storia con Ursula Bennardo procede a gonfie vele. I due aspettano una bambina, che chiameranno Bianca. Entrambi sono già genitori, con figli avuti da precedenti relazioni. Tutti maschi, dunque la piccola sarà la prima femmina della coppia. -- Sossio Aruta non le manda di certo a dire e ...

Sossio Aruta contro gli influencer : "Fate vomitare - siete falsi!" (video) : Nei giorni scorsi, un post di Sossio Aruta ha suscitato l'indignazione da parte degli influencer. In un video, postato qualche ora fa, l'ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne', ha rincarato la dose, spiegando, dettagliatamente, i motivi del suo sfogo:prosegui la letturaSossio Aruta contro gli influencer: "Fate vomitare, siete falsi!" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 luglio 2019 13:18.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono in crisi : la verità : Ursula e Sossio di Uomini e Donne Over sono più felici che mai: l’ultima news In quest’ultimo periodo Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno fatto molto preoccupare i loro fan. Difatti la lettera della ex dama del Trono Over che ha inviato al settimanale Di Più in cui si è lamentata un po’ del fatto che il suo compagno si sarebbe allontanato ha creato dell’allarmismo. Uno sfogo che ha fatto immediatamente pensare a una loro ...