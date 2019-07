Sindrome di Couvade | quando l’uomo si sente «incinto»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 28 luglio 2019) Le partner sono incinte e loro soffrono di nausea mattutina e sbalzi d’umore, si sentono gonfi e pigri e manifestano i sintomi fisici e psicologici della gravidanza. I futuri padri possono essere colpiti dalladi(la paroladeriva dal francese couver e significa «incubare, far nascere, covare»), chiamata anche «gravidanza simpatica», una condizione molto curiosa, ma anche inaspettatamente comune. Nei casi più estremi, gli uomini possono persino sperimentare la pseudociesi, la comparsa di segni e sintomi clinici associati alla gravidanza, tra cui il gonfiore della pancia (che torna normale dopo la nascita del figlio). Kirsten, 22 anni, ha raccontato al quotidiano inglese The Guardian che, a circa otto settimane di gravidanza,ha cominciato a sperimentare l’aumento di peso, l’avversione per alcuni elementi e la nausea, anche il suo compagno Silas, 23, ...