Si può già prenotare per Masserie sotto le stelle a Castellaneta

Si può fare il bagno dopo mangiato? La risposta vi spiazzerà : “Vuoi fare il bagno? A che ora hai mangiato? Devi aspettare almeno due ore, meglio tre”. Ogni estate frasi come queste sono un tormentone sulle spiagge italiane. Perché tutti impariamo fin da piccoli che fare il bagno a stomaco pieno è pericoloso, anche se i più audaci sostengono che si rischiano problemi solo se si fa il bagno durante la digestione, mentre è possibile buttarsi in acqua appena mangiato. In ogni caso, le mamme ...

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : Leclerc e Vettel per la rimonta rabbiosa. La pioggia può cambiare tutto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della FP3 – Le parole di Sebastian Vettel – La cronaca delle qualifiche – La griglia di partenza della gara – Il risultato delle qualifiche – Le dichiarazioni di Max Verstappen – Le parole di Charles Leclerc – Il commento di Valtteri Bottas – Le parole di Lewis Hamilton – L’analisi delle qualifiche – L’analisi ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Nibali? Gli anni non contano - vincerà ancora. Bernal non ha punti deboli. Aru può essere contento” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA ZAMPATA DA FUORICLASSE DI VINCENZO NIBALI E dire che all’inizio sembrava una tappa quasi monca, era triste finire così uno dei Tour più belli degli ultimi anni, con questo Alaphilippe che ...

Agrigento - pericolo nella spiaggia di San Leone : “si può rischiare la vita” [FOTO e VIDEO] : A San Leone, la spiaggia della città di Agrigento, si può rischiare la vita nel fare un semplice bagno in mare. Lungo il viale delle dune c’è un tratto di mare pieno zeppo di ferri e legni che dal fondo arrivano quasi fin a pelo d’acqua. Esito dello smontaggio, molto approssimativo, di un chiosco in spiaggia. Benchè il tratto di mare risulterebbe sulla carta vietato alla balneazione, questa spiaggia è molto frequentata dagli sportivi ...

GENITORI & FIGLI/ Polito : App spia? La tecnologia non può sostituirsi all'educazione : Cresce l'uso da parte dei GENITORI di App di controllo parentale, che possono essere anche molto invasive sulla vita dei FIGLI

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. La pioggia può rovinare i piani della Ferrari : Ferrari o Mercedes? Mercedes o Ferrari? Chi avrà la meglio nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che si correranno oggi alle ore 15.00? Al momento non è facile fare previsioni su chi sarà in grado di centrare la pole position, dato che oltre alle questioni di pista sarà decisivo anche capire come si svilupperà il meteo di Hockenheim. Dopo le temperature torride di ieri, infatti, nella località tedesca sono in arrivo ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Alaphilippe accorto - Bernal unico che può ribaltare il Tour. Aru da top5 alla Vuelta” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LO SCATTO D’ORGOGLIO DI NAIRO QUINTANA Quintana il Galibier lo ha fatto forte. I compagni di fuga non erano scarsi. Ho rivisto il Quintana che ci ha fatto innamorare anni fa. Aveva ...

“La sua puntura può essere letale”. Già il primo caso in Italia : Un viaggio meraviglioso si è trasformato in un incubo. Un 30enne di Treviso è stato colpito dalla febbre Dengue, malattia tropicale di origine virale. Viene trasmessa dalla puntura delle zanzare tigre. L’uomo era appena rientrato da Bali quando ha avvertito i primi sintomi. La notizia è stata riferita su Leggo. I sintomi che si presentano nello stadio iniziale sono simili a quelli di una normale influenza: febbre, mal di testa e dolori ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Bravissimo Trentin - domani sogno Aru sull’Izoard. Nibali può attaccare - Alaphilippe tiene la maglia gialla” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA TAPPA DI OGGI E LA VITTORIA DI Trentin: Finalmente. Matteo se l’è meritata, aveva una buona condizione rispetto agli altri e ha fatto tutto bene. Poteva anche aspettare il finale avendo lo ...

Andrea e Natalia - presto una famiglia? Lei sorprende : “può darsi che c’è già” : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati e se ci seguite assiduamente saprete già che le loro storie Instagram lo dimostrano con estrema chiarezza; i due sono affiatatissimi, condividono davvero tutto e lei – cosa tutt’altro che scontata – va […] L'articolo Andrea e Natalia, presto una famiglia? Lei sorprende: “Può darsi ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Ewan ha dimostrato freschezza - bene Viviani. Domani tappa insidiosa - Aru può puntare alla top-15” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SEDICESIMA tappa TOUR DE FRANCE 2019 ARRIVA IL BIS PER CALEB EWAN IN VOLATA Il primo anno che è al Tour, ha fatto una voltata bellissima, venendo dalle retrovie con una progressione eccezionale ed ha dimostrato grande freschezza. Ha ...

Si può già comprare Libra??Occhio alla prima truffa sulla valuta di Facebook : Libra partirà nel 2020, anche se la vera domanda è capire se la criptovaluta annunciata un mese fa da Facebook vedrà mai la luce. Ma intanto c’è già chi...

Sempre in valigia : due ‘strani’ oggetti senza cui la regina Elisabetta non può partire : Dalla Famiglia Reale arrivano Sempre notizie strane e stravaganti. Come quelle legate al protocollo ufficiale da seguire per qualsiasi spostamento della regina e degli eredi al trono. E così, in questo periodo di ferie, vacanze, code in autostrade e attese all’aeroporto, curiosare in queste stranezze da palazzo ci fa strappare un sorriso. E pensare che noi siamo qui a pensare alle dimensioni dei bagagli a mano oppure a quanto pagare di ...

Tour de France 2019 : Thibaut Pinot diventa il favorito numero uno. Superiorità disarmante in salita - sulle Alpi può prendersi la maglia gialla : Il dominatore dei Pireni. Thibaut Pinot si è dimostrato nettamente il più forte in salita al Tour de France 2019, trionfando ieri sul mitico Tourmalet e chiudendo secondo oggi a Foix. Il Francese ha fatto qualcosa di davvero eccezionale, perché in due giorni è riuscito a riaprire la corsa e tornare in lotta per la maglia gialla, che diventa ora davvero alla portata. Pinot ha corso da padrone, con tutta la Groupama-FDJ che lo ha supportato al ...