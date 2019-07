Si può fare il bagno dopo mangiato? La risposta vi spiazzerà

Neymar Juventus - spunta un “aiuto” decisivo : ecco perchè si può fare : Neymar Juventus – Non si placano le voci sul possibile trasferimento di Neymar alla ?Juventus. Il brasiliano vuole lasciare il PSG, non è un mistero. Secondo il Mundo Deportivo, il giocatore è ancora nel mirino della Juventus. La voce non ha trovato conferme in Italia ma l’autorevole quotidiano catalano, vicino alle vicende del Barcellona, continua a rilanciare la voce. Il PSG […] More

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 1 in tempo reale. Ferrari - si può fare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – La presentazione del weekend Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1. A Hockenheim inizia il lungo weekend in terra teutonica, si torna in pista a due settimane di distanza dalla pirotecnica gara in Gran Bretagna e si preannuncia grande spettacolo fin da questa giornata d’apertura dove i ...

Su tutti i Nokia 8110 ci si può godere WhatsApp : requisiti e cosa fare in caso di problemi : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma in queste ore finalmente uno smartphone come il tanto discusso Nokia 8110 risulta disponibile al download di WhatsApp. La notizia gira già da un paio di giorni, dando continuità a quanto vi abbiamo riportato nel mese di aprile a proposito del modello 4G, ma oggi 24 luglio occorre analizzare la questione sotto un altro punto di vista, se pensiamo che qualche utente anche qui in Italia ...

Juventus-Inter - Sarri svela : “Dybala può giocare falso nueve - Cristiano Ronaldo dovrà fare la differenza” : L’allenatore della Juventus ha presentato in conferenza stampa il match di International Champions Cup contro l’Inter L’International Champions Cup mette di fronte Juventus e Inter, un match affascinante che promette spettacolo anche se si tratta di una amichevole. AFP/LaPresse Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, facendo un primo bilancio dei suoi primi giorni di lavoro: “non è una ...

Alleanza Pd-M5S. Per Dario Franceschini si può fare : "Insieme per difendere certi valori" : Dario Franceschini esce allo scoperto su quella che ritiene la strategia giusta e inevitabile per il Partito Democratico, aprendo al Movimento 5 stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex segretario dem afferma che i 5 stelle “sono diversi dalla Lega. Insieme possiamo difendere certi valori”.Franceschini si schiera con Nicola Zingaretti sulla scelta di temporeggiare sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini, ...

Neymar Juventus - si può fare : primi contatti col PSG - i dettagli dell’offerta : Neymar Juventus – Deciso a lasciare il PSG, Neymar ha come priorità il ritorno al calcio spagnolo con una ben nota preferenza per il Barcellona, ??ma lo scenario attorno al brasiliano vede la Juventus irrompere come candidata nella corsa per il suo ingaggio. Secondo quanto appreso da Goal.com, ‘Madama’ starebbe pensando di formulare una clamorosa offerta al club francese, con cui […] More

Missione spaziale Apollo 11 - Renzi : “è simbolo di ciò che l’uomo può fare. Senza sogni si muore”. Che stoccata ai “negazionisti complottari” : “La conquista della Luna e’ una pagina di storia, timore e bellezza. E la vittoria dell’uomo contro i suoi limiti. È il successo americano sognato da Kennedy all’inizio degli anni 60, dopo aver subito una cocente sconfitta dai russi: ogni trionfo comincia con una caduta. È l’ansia del mondo intero incollato alla tv per seguire istante dopo istante lo sbarco, mentre alla Casa Bianca Nixon ha sul tavolo gia’ ...

Neymar Juventus - si può fare : nuove conferme dalla Spagna : Neymar Juventus – Ronaldo bis? Dopo l’approdo di CR7 a Torino, tutto sembra possibile nel calciomercato odierno, allora i tifosi bianconeri continuano a sognare l’arrivo di Neymar. Il brasiliano a Torino andrebbe a formare una delle coppie più forti al mondo: CR7-O’Ney. La stampa spagnola ritorna sul clamoroso rumors che accosta O Ney ai bianconeri. […] More

LIVE Tour de France 2019 - cronometro in DIRETTA : Thomas può fare il vuoto - Bernal deve difendersi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro PERCORSO, FAVORITI E ALTIMETRIA DELLA TAPPA DI OGGI (VENERDI’ 19 LUGLIO) LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro I POSSIBILI DISTACCHI NELLA cronometro DI OGGI LA FAGIANÈ DI MAGRINI: “SU DENNIS… NIBALI fareBBE MEGLIO A RITIRARSI” LE PAGELLE DELLA DODICESIMA TAPPA SIMON YATES “CONTENTO DELLA VITTORIA, MA LAVORO PER ...

L’attività fisica può proteggere dall’Alzheimer : ecco quanti passi bisogna fare al giorno : Aumentare l’attivita fisica quotidiana può proteggere dal declino cognitivo e dall’Alzheimer. Potrebbero bastare anche 8.900 passi al giorno, meno della soglia dei 10 mila (circa 7 km) che molte persone si prefissano usando le ‘app’ o i contapassi del proprio smartphone. Lo ha scoperto uno studio del Massachusetts General Hospital (Mgh) con un articolo pubblicato sul ‘Jama Neurology’. Il team di scienziati ha ...

Pagamento mutuo con criptovalute : come fare e chi può pagarlo : Pagamento mutuo con criptovalute: come fare e chi può pagarlo Il Pagamento mutuo con le criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin è possibile? Sicuramente lo sarà, ma solo a determinate condizioni. Mentre a Modena un negozio del centro cittadino ha deciso di accettare diverse criptovalute (oltre a quelle citate spicca anche la Libra di Facebook), c’è da segnalare che già nell’aprile del 2017 il mercato immobiliare si avvicinò con successo ...

Riscatto laurea conseguita prima del 1996 : ecco quando non si può fare : Sei prossimo alla pensione e ti mancano ancora alcuni anni contributivi? Stai pensando di riscattare i periodi passati all’università, mediante l’istituto del Riscatto della laurea? Decidi così di presentare domanda all’INPS e di caricarti tutto l’onere che ne deriva, pur di arrivare alla tanto agognata pensione. Ma sorge all’improvviso un grosso problema: la tua domanda viene respinta. Perché? Inizi a chiedere maggiori lumi sulla questione e ...

Juventus - due squadre da scudetto : perché Maurizio Sarri può anche non fare niente : «Sono molto contento di aver scelto la Juventus, uno dei club più importanti del mondo», esordisce Aaron Ramsey nel giorno della sua presentazione in bianconero, dove avrà l' 8, come Marchisio, sperando di imitare Charles. Parla in italiano, il 28enne gallese, uno sforzo non mostruoso per quattro pa

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...