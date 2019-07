Serie A | diritti tv al rush finale I dubbi dei club contrari alla proposta Mediapro

Diritti tv - parla il Senior Advisor di Mediapro : “Con noi più ricavi per la Serie A” : “La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di clienti”. Sono le parole di Matteo Mammì, Senior Advisor di Mediapro in Italia, a Il Sole 24 Ore, sulla ...

Mediapro - nuova proposta alla Serie A per i diritti tv : Dopo oltre venti giorni di trattative fra le parti, Mediapro ha presentato alla Lega Serie A in tarda mattinata una nuova proposta che verrà analizzata dai club lunedì, come riporta l’Ansa. Lunedì è infatti prevista la ripresa dei lavori dell’assemblea, rimasta aperta l’8 luglio quando la delibera era stata rinviata alla luce di alcune criticità […] L'articolo Mediapro, nuova proposta alla Serie A per i diritti tv è stato ...

Rai sui diritti Champions : «Le condizioni Sky sulla Serie A sono migliorate». : La Rai, sulla vicenda dei diritti di trasmissione in chiaro della Champions League, considera «un danno alzare la posta» in forza del suo patto con Sky che garantisce alla tv di Stato «un diritto forte e palese». Sarebbe questa la posizione dei vertici Rai, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Viale Mazzini che, a proposito del ricorso fatto nei confronti di Sky, spiegano che è stato presentato solo ora ...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2019-2020 : La Serie A 2019-2020 incomincerà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio, ci aspettano nove mesi di grande calcio: 38 giornate tutte da vivere, tante sfide avvincenti e appassionanti, tanti incroci da non perdere che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati e tifosi. Un totale di 380 incontri per conoscere chi conquisterà lo scudetto, chi si qualificherà alla Champions League, chi si consolerà con l’Europa ...

Diritti Tv - passi avanti Mediapro su canale Serie A - lunedì il voto. : passi avanti nella trattativa fra Lega Serie A e Mediapro, che ha proposto una partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24, da rivendere ai broadcaster. Il tema è stato discusso nell' assemblea dei club, convocata nuovamente lunedì alle 14, per una delibera sull'offerta che il colosso multimediale spagnolo-cinese definirà nei prossimi giorni. Secondo quanto filtra dal riserbo che avvolge ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il calcio bisogna puntare sui diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

Diritti tv - la grande fuga dalla Serie A : altro che effetto Ronaldo. L’inchiesta in edicola sul Fatto Quotidiano del lunedì : La grande fuga dalla Serie A. altro che effetto Ronaldo! L’audience è crollata del 30%. Il doppio abbonamento Dazn-Sky ha Fatto scappare i tifosi, costretti a pagare di più per vedere meno (e male). Dazn non ha dichiarato il numero di abbonati che, però, il Fatto è in grado di svelare: circa 1,3 milioni, numero insufficiente per far quadrare i conti. Domani l’inchiesta di Lorenzo Vendemiale sul flop della stagione 2018/2019 e sulle ...