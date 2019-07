Sergio Mattarella vieta le elezioni | ha i numeri per una maggioranza alternativa | lo

Bruno Vespa - il successore di Sergio Mattarella : "Potrebbero eleggerlo Pd e M5s" : "Con l'aria che tira e con i riposizionamenti parlamentari degli ultimi giorni, non ci sarebbe da meravigliarsi se il successore di Sergio Mattarella fosse eletto da 5 Stelle e Partito democratico che nel parlamento attuale hanno la maggioranza assoluta". Per Bruno Vespa le continue liti nel governo

Sergio Mattarella : “Forti divergenze nella maggioranza - serve collaborazione. Io sarò arbitro” : "Il Quirinale non compie scelte politiche", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quanto quelle "competono alle formazioni in Parlamento, nel rispetto della Costituzione". Sottolineando però le tensioni e contrapposizioni nella maggioranza, il capo dello Stato ha chiamato alla collaborazione e rimarcato il suo ruolo di arbitro.Continua a leggere

Sergio Mattarella - il messaggio trasversale : "Tensioni nella maggioranza - ecco quali scelte mi spettano" : L'occasione è stata la cerimonia del Ventaglio, che si è tenuta al Quirinale, il tradizionale omaggio da parte dell'Associazione stampa parlamentare che si tiene tra fine luglio e i primi di agosto. Occasione, per Sergio Mattarella, per un messaggio eminentemente politico. Il capo dello Stato ha spi

Sergio Mattarella parla alla cerimonia del ventaglio : “Saggio dialogare con Ue - senza non c’è futuro”. Al governo : “Serve collaborazione” : Un’Italia che deve rimanere legata ben stretta all’Unione europea, senza la quale “non c’è futuro”, contro ogni ipotesi di isolazionismo. E anche un consiglio alla maggioranza di governo: “Serve un clima di fattiva collaborazione“. Sono questi i principali messaggi che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lanciare nel suo discorso durante la cerimonia del ventaglio, al ...

Sergio Mattarella - Dagospia : perché vuole far durare questo governo - una brutta voce su Lega e Salvini : Un retroscena appassionante e spigoloso, quello pubblicato da Dagospia. Si parla di Matteo Salvini, "aiutato" da Giuseppe Conte al Senato sul Russiagate. E si parla soprattutto del futuro del governo, che va puntellato e tenuto in piedi. Su questo, sarebbero tutti d'accordo: Salvini, il M5s che non

Maria Elena Boschi - gli auguri a Sergio Mattarella? Sfregio a Matteo Salvini : si scatena il caos in rete : "Buon compleanno, presidente". Anche per il compleanno di Sergio Mattarella, l'ex sottosegretaria Maria Elena Boschi, non perde occasione per attaccare il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Orgogliosa di aver votato un galantuomo come lei. E felice che al Quirinale ci sia un solido presidio

Mara Bizzotto - retroscena clamoroso : "Non si andrà a elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole" : "Se il Movimento 5 Stelle ha il coraggio di rispettare il contratto, si andrà avanti", premette la leghista Mara Bizzotto, ospite di Agorà Estate su Raitre. Poi sgancia la bomba sul governo giallo-verde. "Dico sommessamente che non si andrà alle elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole

Sergio Mattarella compie 78 anni : tanti auguri Presidente : auguri Presidente. Sono passati 78 anni da quando nacque nella sua Palermo. E ne ha viste di cose in questa Italia così bella e così bistrattata, in primis proprio da certi italiani. E, ahinoi, ne ha viste più brutte che belle. Eppure è lì con grande senso di responsabilità a guidare il Paese. A difendere lo Stato, l’Italia tutta: da Pantelleria a Bolzano. E oggi, come fece Lei il 5 Marzo scorso per i nostri 18 anni, le facciamo i nostri ...

23 luglio : compie 78 anni Sergio Mattarella - i fatti e le notizie del giorno : Oggi martedì 23 luglio 2019 è il 204esimo giorno dell’anno, alla fine dell’anno ne mancano 161. Festeggia il compleanno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nato il 23 luglio del 1941. La Chiesa venera Santa Brigida di Svezia. In questa giornata il sole entra nel segno astrologico del Leone.Continua a leggere

Sergio Mattarella - il piano in caso di crisi : "Dal Colle già partiti i piccioni viaggiatori". Nuovo terremoto : Nella pentola del Colle bolle roba grossa, e indigesta per Matteo Salvini. Di fronte alla prospettiva di crisi di governo avanzata dal leader della Lega, i quirinalisti si sono scatenati per "leggere le carte di Sergio Mattarella. Il presidente non è "un interventista" alla Giorgio Napolitano, sotto

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella, poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Sergio Mattarella - il commissario alla ricostruzione voleva nascondergli Amatrice : dopo il terremoto... : Era il 24 agosto del 2016 quando ad Amatrice il terremoto portava via tutto. A distanza di tre anni le condizioni del comune del Lazio non sono migliorate. Così il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini (in forza alla presidenza del Consiglio) ha chiesto di far saltare la visita del Capo d