Scuola | sostegno ultime notizie | ‘Miur | altro che lotta al precariato’

Fonte : scuolainforma

(Di domenica 28 luglio 2019)cheal precariato. La situazione dellapubblica italiana, a poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020, è drammatica anche per quanto riguarda il delicatissimo settore del. Il sindacato Anief sottolinea come otto posti su dieci sarebbero assegnati a docenti che non possiedono la specializzazione., numeri drammatici per il prossimo anno scolastico 2019/2020 ‘Soltanto il 40% dei posti autorizzati in Emilia Romagna – sottolinea Anief – è in organico di diritto mentre il restante è assegnato in deroga; ne consegue che l’80% degli insegnanti potrebbe insegnare senza specializzazione, nonostante il Tar Lazio abbia già dato ragione ai legali dell’Anief sulla necessità di ampliare il numero degli ammessi ai corsi universitari e abbia già annullato la circolare sugli organici siciliani che presentava le stesse ...

