Scuola | bonus 500 euro docenti ultime notizie | controlli in aumento sull’uso del denaro

Fonte : scuolainforma

(Di domenica 28 luglio 2019) Insull’uso delrelativo aia favore dei, destinato alla formazione e all’aggiornamento. La senatrice M5S, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione al Parlamento all’interno della quale viene fatto presente come alcuni insegnanti abbiano usato ilper acquistare beni e servizi che non hanno a che fare con la loro formazione. Alcuni beneficiari, per esempio, hanno acquistato lavatrici ed elettrodomestici.500: scattano ida settembre, l’interrogazione parlamentare M5S Anche il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, e il ‘collega’ dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, sono stati chiamati a rispondere all’interrogazione parlamentare. La senatrice grillina ha proposto che, da settembre, parta una serie diche servirà per ...

