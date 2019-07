Scioperi sulle autostrade | primo weekend di agosto da incubo per i viaggiatori

Fonte : fanpage

(Di domenica 28 luglio 2019) Quattro ore di sciopero per domenica 4 e lunedì 5che potrebbero complicare la partenza degli automobilisti italiani che avevano scelto ilfine settimana diper partire per le vacanze. I sindacati comunicano che a fermarsi sarano gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposto alla 146.

max_blue : @Ilviandante4 @matteorenzi Magari parliamo un po' dell'assenteismo in fabbrica e non solo. Degli abusi sulle malatt… - Thelma02559007 : @TeresaBellanova Ma finitela voi di fare i vostri show sulle ong e i vostri ridicoli scioperi della fame!! - PeppePassigatti : RT @Uiltrasporti_N: Iniziato l'incontro Sindacati, parti datoriali e Ministro Toninelli sulle problematiche trasporto aereo, scioperi 26 lu… -