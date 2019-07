Schiave | la tratta della prostituzione vista con gli occhi delle vittime Il racconto del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Ogni notte sulle strade italiane migliaia di giovani ragazze, spesso straniere, sono costrette a vendere il proprio corpo in cambio di pochi euro diventando, così, veredel terzo millennio. Il fenomeno, visto con gli, è al centrodocuserie in due puntate “”, in onda domenica 28 luglio e 4 agosto alle 21,15 in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Ildel Reale”, il ciclo che ogni domenica su Sky Atlantic mostra l’attualità con un linguaggio contemporaneo. Prodotta da Verve Media Company di Lorenzo Torraca per Sky, scritta da Luciano Palmerino e Giuseppe Colella e diretta da Claudio Bozzatello, “” racconta il dramma dello sfruttamento, fenomeno silenzioso che però è sotto glidi tutti, attraverso le parole di chi lo ha vissuto sulla propria pelle. Donne ...

