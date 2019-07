Sanzionati Raikkonen e Giovinazzi | niente punti

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Doccia fredda per Kimie Antonio, e per il team Alfa Romeo Racing, a diverse ore dalla fine del Gp di Germania, che avevano chiuso rispettivamente al settimo e ottavo posto. Gli steward hanno riscontrato un'infrazione nel punto di stacco della frizione delle loro monoposto a inizio gara, decidendo di penalizzare entrambi i piloti di 30'', col risultato di escluderli dalla top ten. Sanzione si avvantaggiano quattro piloti tra i quali Lewis Hamilton, 11/o nell'ordine d'arrivo, che si ritrova nono guadagnando duein classifica piloti, e Robert Kubica, che da 12/o passa a decimo, conquistando per se' e la Williams il primo punto della stagione 2019. Nel dopo la gara, gli steward hanno convocato un rappresentante del team per discutere di una presunta violazione dell'articolo 27.1, relativa all'applicazione della coppia della frizione durante le gare.Dai ...

