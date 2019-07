Sanremo 2020 | preparativi iniziati | Amadeus conduttore e direttore artistico?

I retroscena di Blogo : Tavolo tecnico convocato dalla Rai per Sanremo 2020 : Dopo le notizie di qualche mese fa rispetto alla convocazione di un Tavolo per Sanremo 2020, stavolta dovrebbe essere la volta buona per la realizzazione di una ampia discussione fra gli addetti ai lavori per il prossimo Festival di Sanremo. Secondo quanto apprende TvBlog infatti nella mattinata di martedì 30 luglio è stato convocato dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini un Tavolo tecnico per discutere dell'edizione numero 70 ...

Amadeus conduce il Festival di Sanremo 2020 - parola di Fiorello : "Saluta Amadeus, il nuovo presentatore di Sanremo! Invitaci mi raccomando! Tu andresti in gara con me a Sanremo? Dai, facciamo un duetto io e te”, sono le parole di Fiorello in un video con Jovanotti. Fiorello è stato ospite ieri sera del Jova Beach Party sardo, ad Olbia. In vacanza sull'isola, ha incontrato Jovanotti e lo ha invitato a salutare Amadeus indicandolo come il prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Non è la prima volta che ...

Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2020 dopo il matrimonio con Victor? : Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor super ospite al Festival di Sanremo? Le prime indiscrezioni dopo esser stato uno dei primi cantanti italiani a fare coming out, il 25 giugno 2019 Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto a Los Angeles con Victor, professionista del marketing che lavora in California. Il cantante e […] L'articolo Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2020 dopo il matrimonio con Victor? proviene da Gossip e Tv.

Sanremo 2020 su Rai1 dal 4 all'8 febbraio. Il sindaco : "Siamo molto in ritardo" : Ieri a Roma, in Viale Mazzini, c'è stato l'incontro tra il sindaco di Sanremo Biancheri e la Rai. Sul tavolo, ovviamente, il Festival del prossimo anno. Il primo cittadino della località ligure, come riporta il sito Sanremonews, ha spiegato:Oggi è stato fatto un importante passo avanti ed è stato chiarito che la Rai e Rai Pubblicità vogliono investire molto per far si che il ‘settantesimo’ sia un grande Festival. Siamo molto in ritardo e la ...

I retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus traina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...

