Salvini posta indignato scritta contro la polizia | Vergognatevi | siete senza

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Zingaretti : Salvini non risolve problemi - li sposta e spesso li aggrava : Roma – Lo sgombero di Primavalle di Roma “conferma che Salvini problemi non li risolve, li sposta e spesso li’ aggrava”. Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Agora’ su Raitre, osservando che “il problema rimane in citta’” e che accanto al “diritto alla legalita’ dei proprietari di casa” bisogna assicurare “il diritto alla casa, alla scuola” anche ...

Matteo Salvini - la risposta alla mozione di sfiducia del Pd : schiaffo a Maria Elena Boschi e Matteo Renzi : Ore convulse al Senato. Prima l'intervento di Giuseppe Conte, chiamato a riferire sull'inchiesta circa i presunti fondi russi alla Lega. Il premier ha sì difeso Matteo Salvini, pur confermando come Gianluca Savoini si fosse recato a Mosca al seguito del ministro dell'Interno. Conte, inoltre, ha pave

Salvini e tweet su Topolino : la risposta dello sceneggiatore è virale : Salvini e tweet su Topolino: la risposta dello sceneggiatore è virale Il post scritto il 18 luglio sull'account del ministro dell'Interno è poi stato cancellato. Il vicepremier aveva detto: "Preferisco Topolino all'Espresso". La risposta di Roberto Gagnor: "Allora ci legga, troverà cultura e tolleranza" .

Salvini alza di nuovo la posta : "Aspettato troppo - pronti ad andare da soli" : Il leader della Lega ha criticato nuovamente i sostenitori di Macron e Merkel: "Chi in Europa sta con loro, in Italia non può stare con noi"

Boschi-Salvini - botta e risposta : 'Abbiamo portato risultati - non rubli' - 'per favore' : La storia degli scontri dialettici tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini si arricchisce di una nuova puntata. I due tornano a beccarsi e lo fanno sui social network. Tutto nasce da un post del Ministro che, pubblicando la pagina di Libero che parla della mozione di sfiducia del Partito Democratico nei suoi confronti, non perde occasione per attaccare i Dem. La risposta della deputata del Partito Democratico è stizzita e rappresenta una vera e ...

Governo in fibrillazione - botta e risposta tra Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - se vuoi la crisi dillo" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Sicurezza : Fdi - ‘da Dipartimento risposta arrogante a Cirielli - Salvini chiarisca’ : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Salvini intervenga per chiarire quale siano le competenze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tra queste certamente non c’è quella di replicare in modo arrogante e offensivo ad un Parlamentare della Repubblica, come accaduto al nostro collega onorevole Edmondo Cirielli, eletto dal Popolo anche per verificare, con gli strumenti di legge, quanto e cosa ritiene giusto. Riteniamo pertanto ...

Flat tax : la proposta di Salvini anticipa la manovra - ma scatena l'ira di Conte : La Lega vorrebbe una manovra economica anticipata, con punti definiti entro tempi brevissimi (magari prima della fine dell'estate) e per questo motivo, il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha organizzato un tavolo con le parti sociali al Viminale. Durante l'incontro, l'ex sottosegretario Armando Siri ha presentato la Flat tax (da lui ideata). L'iniziativa, però, non è piaciuta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, davanti ai ...

Lega : Sensi posta foto Savoini con Salvini a due conferenze stampa in Russia : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Eppure a me quel signore un po’ stempiato in prima fila, vicino allo spin doctor di Salvini, alla conferenza stampa del vicepremier alla TASS a Mosca lo scorso 16 luglio 2018 ricorda qualcuno … Magari con le luci negli occhi non ci avra’ fatto caso, eh”. Lo scrive il deputato del Pd, Filippo Sensi, postando una foto della conferenza stampa. Sensi posta anche un’altra ...

‘Fondi Russia a Lega’ - Salvini : ‘Ridicolo - ho la coscienza a posto’. Di Maio posta una canzone di Vasco : ‘Noi siamo liberi’ : Matteo Salvini twitta “è tutto ridicolo, ho la coscienza a posto”. Luigi Di Maio posta su Facebook la canzone di Vasco Rossi “I soliti”: “Buongiorno, oggi noi ci svegliamo così. Altro che petrolieri, strane fondazioni o finanziamenti. Noi siamo liberi!!! Orgoglioso del Movimento 5 stelle!”. I due vicepremier replicano a distanza sul caso dei presunti finanziamenti russi al Carroccio. Nelle scorse ore è uscita ...