Foto shock in caserma : Salvini "Americano bendato? L'unica vittima è il carabiniere" : Nell'immagine Natale Hjorth, uno dei due giovani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere. L'arma prende le distanza e cerca i responsabili

Sui giornali Usa la foto choc dell’americano in caserma Militare trasferito. Salvini : «Unica vittima il carabiniere» : Dal Washington Post a Bloomberg, i media statunitensi raccontano come uno dei due accusati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega sia stato «illegally blindfolded», illegalmente bendato

Ragazzo bendato - Salvini : "Unica vittima il carabiniere" : Il cortocircuito è totale. La foto di Natale Hjorth legato e bendato in caserma ha indignato e scandalizzato una parte (purtroppo piccola) dell'opinione pubblica, mentre ha eccitato gli istinti più bassi di Giorgia Meloni e Matteo Salvini e dei rispettivi seguaci, diventati ormai indistinguibili tra loro.Entrambi i leader di partito si sono subito precipitati a pubblicare un post sui social per cercare di minimizzare l'accaduto. La corsa al ...

La foto choc in caserma : bendato uno degli accusati Militare trasferito. Salvini : «Unica vittima il carabiniere» : I carabinieri aprono un’inchiesta: «Inconcepibile». Già individuato il militare che ha posto la benda sugli occhi dell’accusato

Roma - politica litiga su foto dell’americano bendato. Salvini : ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd : ‘Lega fomenta rabbia e odio’ : Indagini e polemiche politiche. Mentre a Roma continua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partiti litigano sulla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è bendato, con le mani legate e capo chinato: ...

Ragazzo bendato e legato in caserma : procura indaga - militare sarà trasferito. Salvini : «Unica vittima è il carabiniere» : ?Carabiniere ucciso, il militare dell'Arma che ha messo la benda all'americano arrestato sarà trasferito. Il carabiniere che ha messo la benda al giovane americano arrestato per...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Meloni : “Americano bendato? Unica vittima è il militare” : Polemiche sulla foto che ritrae uno dei giovani americani sospettati dell’omicidio a Roma del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato in caserma. “A chi si lamenta della bendatura ricordo che la vittima è il Carabiniere ucciso”, commenta Matteo Salvini. Meloni: “Carnefice un balordo drogato americano”.Continua a leggere

Ragazzo bendato e legato in caserma : procura indaga - militare sarà trasferito. Salvini : «Unica vittima è il carabiniere» : ?Carabiniere ucciso, il militare dell'Arma che ha messo la benda all'americano arrestato sarà trasferito. Il carabiniere che ha messo la benda al giovane americano arrestato per...

Calcio - proteste per la campagna sessista della Fidelis Andria : è ideata dai comunicatori di Salvini : L'iniziativa per lanciare gli abbonamenti alla squadra di Calcio ideata dall'agenzia che ha seguito le Europee. Il caso sollevato dalla presidente del centro antiviolenza, Patrizia Lomuscio

Fondi russi alla Lega - Enrico Letta : “Salvini ha mentito e l’unica strada sono le dimissioni” : Enrico Letta: “Su questa vicenda della russia c’è solo una cosa che sappiamo e cioè che rispetto alle cose uscite un ministro degli ha Interni ha detto che quella persona non la conosceva. Cose smentite e quindi il ministro degli Interni ha detto una cosa falsa e quindi dovrebbe dimettersi. Non è che la richiesta di dimissioni è per il pettegolezzo o l’anticipazione di una sentenza giudiziaria ma perché Salvini ha mentito. Di ...

Luigi Bisignani : "Matteo Salvini è la vittima sacrificale di questa politica. Unica soluzione le elezioni" : Il Russiagate tutto italiano ha tolto qualsiasi tipo di autorevolezza all'Italia. Parola di Luigi Bisignani: "Il Russiagate è la tempesta perfetta per isolarci e certificare l'inconsistenza del governo in balia dei servizi di sicurezza di mezzo mondo, dalla Cia al Fsb erede del Kgb, passando dal Dgs

Milano Pride di lotta - contestato Salvini : "Carola è la nostra unica Capitana" : È un Milano Pride di lotta. E non solo perché, è il tema di quest’anno, “la prima volta fu rivolta”. Cinquant’anni dopo i moti di Stonewall, che scossero New York con gli scontri tra gruppi omosessuali e polizia segnando la nascita del movimento di liberazione Lgbtq, a Milano il tradizionale orgoglio si mescolaalla ribellione. Le femministe contro il Pride, che nel suo manifesto politico dimentica le ...