Sabrina Ghio cacciata da un ristorante in Sardegna | Il titolare non vuole

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Novella Toloni L'ex tronista e ballerina di Amici si è sfogata sui social contro un notodi Porto Qualtu che non accetta bambini. Lei, il compagno e la figlia non sono potuti entrare e lei è diventata una furiaè un fiume in piena, rabbiosa per esser stata bloccata sul soglia di un notoinche non accetta bambini. L'ex ballerina di Amici ha raccontato lo spiacevole episodio sui social, attraverso le stories di Instagram, dove ha sfogato tutta la sua rabbia con un lungo messaggio. "È una vergogna che in unnon accettino i bambini. Lasi lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: "Il proprietario del Tanit nonbambini". Questo uomo non si merita di avere più persone a cena". Insieme alla figlia Penelope e al compagno Carlo Negri,si è presentata fuori dal ...

alecricchii : RT @ourlittletalks_: Che voglia di chiudere porti e aeroporti della Sardegna a Sabrina Ghio - slevpingbeauty : RT @ourlittletalks_: Che voglia di chiudere porti e aeroporti della Sardegna a Sabrina Ghio - trasher45902105 : RT @Iperborea_: Accantonando per qualche istante la polemica di Sabrina Ghio, ho riso quando lei, furiosa, ha esclamato “È una vergogna non… -