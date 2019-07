Roma | politica litiga su foto dell’americano bendato Salvini | ‘L’unica vittima è il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Indagini e polemiche politiche. Mentre acontinua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partitino sullascattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è, con le mani legate e capo chinato: un’immagine circolata sui sociali, sui giornali e anche in alcune chat. Val la pena ricordare che in Italia è reatografare una persona in situazione di restrizione della libertà, così come è irregolare bendare la persona fermata. Dopo l’arrivo dell’informativa si procederà alla apertura formale di un fascicolo di indagine, mentre l’Arma ha già avviato una indagine interna che ha già portato a un primo risultato: il militare che ha messo la benda ...

mattiafeltri : 'L'omicidio del vicebrigadiere a Roma e la politica che non si solleva dal rasoterra del piano emotivo. Ma anche pe… - LegaSalvini : ?? CARABINIERE UCCISO A ROMA, #SALVINI: CACCIA A NORDAFRICANO, PER LUI LAVORI FORZATI A VITA - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: “SE MACRON VUOLE DISCUTERE DI IMMIGRATI VENGA PURE A ROMA” -