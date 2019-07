Roma | carabiniere accoltellato | i due americani non rispondono al gip

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher : è indagato come il tramite Brugiatelli : E’ stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l’uomo accompagnò ...

Carabiniere ucciso a Roma - piazza gremita per la camera ardente. FOTO : Carabiniere ucciso a Roma, piazza gremita per la camera ardente. FOTO Una folla composta, sorpresa anche da un temporale, si è radunata in piazza del Monte di Pietà per dare l'ultimo saluto al vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso il 26 luglio. C'è anche la moglie del militare ad accompagnare il feretro--

Carabiniere ucciso a Roma - Brugiatelli nella seconda telefonata : “Li ho visti scappare” : E’ la notte tra il 25 e il 26 luglio quando alla centrale operativa dei carabinieri Sergio Brugiatelli denuncia il furto del proprio zaino appena subito dai due americani. In un primo audio segnala il tentativo di riscatto da parte dei due. In un secondo audio il militare si mette in contatto con il numero di cellulare che ha chiamato il 112 per avere chiarimenti sull’intervento e sulle modalità con le quali eventualmente procedere. ...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata di Brugiatelli al 112 : “Mi hanno rubato la borsa” : “Buonasera. Mi hanno rubato la borsa, sto a piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e io, purtroppo, devo fare una denuncia, dentro avevo documenti, codice fiscale, patente, tutto”. Così Sergio Brugiatelli, che chiamò le forze dell’ordine denunciando il tentativo di estorsione dei due statunitensi, poi fermati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, si ...

Carabiniere ucciso a Roma - foto ragazzo bendato postata da Mentana : 'Vergogna e boomerang' : Dalla tarda serata di sabato sta facendo il giro del web una foto in cui uno dei due ragazzi, coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si trova all'interno di una caserma dei Carabinieri con gli occhi bendati, ammanettato con le mani dietro la schiena e con il capo chino. Un'immagine forte, postata in esclusiva da La Stampa, che sta destando diverse reazioni, tra queste è arrivata quella di Enrico Mentana. Il giornalista con ...

Carabiniere ucciso a Roma - la telefonata al 112 di Sergio Brugatelli : "Audio decisivo" - cosa svela : Ecco la registrazione della telefonata fatta al 112 nella notte in cui è stato ucciso Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere assassinato dai due americani a Roma. A parlare al telefono è Sergio Brugiatelli, il misterioso uomo in bicicletta che prima aveva indirizzato gli statunitensi verso il pushe

Roma - politica litiga su foto dell’americano bendato. Salvini : ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd : ‘Lega fomenta rabbia e odio’ : Indagini e polemiche politiche. Mentre a Roma continua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partiti litigano sulla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è bendato, con le mani legate e capo chinato: ...

Carabiniere ucciso a Roma - Salvini e Meloni : “Americano bendato? Unica vittima è il militare” : Polemiche sulla foto che ritrae uno dei giovani americani sospettati dell’omicidio a Roma del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega bendato e ammanettato in caserma. “A chi si lamenta della bendatura ricordo che la vittima è il Carabiniere ucciso”, commenta Matteo Salvini. Meloni: “Carnefice un balordo drogato americano”.Continua a leggere

Carabiniere ucciso a Roma - Luigi Di Maio : “Fondi a famiglia da taglio stipendi parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio commenta la morte del vice-brigadiere Mario Cerciello Rega a Roma: "Chiederò di destinare parte del ricavato dal taglio dei nostri stipendi da parlamentari al fondo di assistenza predisposto dall’Arma, per sostenere i familiari non solo di Mario ma anche degli altri caduti, in passato, per difendere il Paese".

La foto del sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma - legato e bendato : È stata scattata nelle prime fasi delle indagini e poi pubblicata dai giornali, sembra che l'autore sia già stato individuato

Roma - carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

Chi sono i sospettati per l’omicidio del carabiniere a Roma : sono due ragazzi di 18 e 19 anni di San Francisco, gli investigatori stanno provando a ricostruirne movimenti e motivazioni

Carabiniere morto a Roma : com'è nata la falsa pista dei due nordafricani : Sarebbe stata la vittima del furto a depistare suo malgrado le indagini, ma molti media hanno rilanciato con molta enfasi e...

Carabiniere ucciso a Roma - gli americani ripresi in piazza Mastai con il mediatore del pusher : Volevano comprare droga da un pusher a piazza Mastai ma hanno rubato il borsello di Sergio Brugiatelli, mediatore di due pusher, per riavere i soldi dopo essersi accorti che lo spacciatore gli aveva dato semplice aspirina: questa la dinamica del furto avvenuto ieri notte a Roma che ha portato poi all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega confessato da uno dei due giovani statunitensi fermati e sotto interrogatorio. Nel video ripreso ...