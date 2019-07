Roma abbraccia il carabiniere Mario | polemica per foto La telefonata AUDIO di

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Migliaia di persone in fila per rendere omaggio al vice brigadiere ucciso con 11 coltellate, la commozione del presidente del Consiglio che si unisce a quella dei cittadini e dei familiari diCerciello Rega. Alla vigilia dei funerali di Stato a Somma Vesuviana, divampa laper lagrafia che ritrae Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due giovani americani accusati dell'omicidio, con gli occhi bendati e le mani dietro la schiena in un ufficio dei Carabinieri. Uno scatto che e' finito anche sul sito della Cnn e che ha causato indignazione. Chi lo ha bendato, e' stato fatto sapere, sara' trasferito a breve ad "altro incarico non operativo".Il militare ha giustificato la scelta di bendare il ragazzo - per non piu' di 5 minuti - per evitare che vedesse altri atti dell'inchiesta. Sulla questione e' intervenuto anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello, ...

