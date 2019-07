Rocca di Papa | lite al pranzo di nozze | cameriere accoltella collega davanti al ministro

Astronomia : agosto all’insegna della scienza e dell’emozione al Parco di Rocca di Papa : Dopo gli emozionanti e partecipati Astroincontri di luglio e i festeggiamenti del 50º anniversario della conquista della Luna, proseguono al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nel mese di agosto gli appuntamenti con la scienza. Ben sei eventi, in programma nei venerdì e sabato sera del mese, permetteranno al pubblico di adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia, di conoscere dalla viva voce degli ...

Astronomia : gli eventi che animeranno il Parco di Rocca di Papa nel mese di luglio : La scienza non va in vacanza al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Un mese ricco di eventi, all’insegna dell’emozione e del divertimento, si prospetta infatti per il pubblico di adulti e bambini. Conferenze, spettacoli nel planetario, osservazioni ai telescopi, proiezioni di filmati e passeggiate notturne saranno gli “ingredienti” degli appuntamenti dedicati alla scoperta del cielo, che nel mese di luglio si mostra in tutto il ...

Rocca di Papa - l'ultimo sogno del sindaco prima di morire : sposare la sua compagna : Ci credevano tutti, lui per primo era sicuro che ce l'avrebbe fatta, al punto che appena ricoverato, passando in barella davanti alla sua fidanzata le aveva stretto la mano chiedendole: "Quando esco di qua, mi vuoi sposare?", e lei gli aveva risposto all'istante: "Si, amore". A raccontarlo al Messaggero con gli occhi velati di lacrime è stata Veronica Cetroni, 28 anni, commercialista che da sette anni conviveva con il primo cittadino di Rocca di ...

Rocca di Papa - l’ultimo desiderio del sindaco-eroe : “Quando esco dall’ospedale mi sposi?" : Gabriele Laganà Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa, mentre era sulla barella dell’ospedale ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo Basta un attimo, una parola o un gesto e la vita di ognuno di noi può prendere direzioni inaspettate e, a volte, drammatiche. Un po’ come accaduto a Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa morto nell'esplosione del palazzo comunale mentre tentava di mettere in salvo le altre ...

Rocca di Papa - la fidanzata del sindaco morto : "Mi disse : quando esco dall'ospedale ti sposo" : A parlare è Veronica Cetroni, compagna da sette anni di Emanuele Crestini, il sindaco-eroe di Rocca di Papa morto l'altra sera.

Morto il sindaco di Rocca di Papa : voleva denunciare una grave situazione di elettrosmog : Continua ancora a far parlare di sé la vicenda di Rocca di Papa, dove il 10 giugno scorso, a causa di una fuga di gas, è esplosa la facciata del municipio situato in corso Costituente. I feriti sono state decine, le vittime due, ovvero il primo cittadino, Emanuele Crestini, deceduto nelle prime ore di oggi e il suo delegato, Vincenzo Eleuteri, deceduto quattro giorni fa. La cittadina è ovviamente straziata dal dolore. Quella mattina gli abitanti ...

Rocca di Papa - quando la politica si riscatta e il sindaco diviene eroe : Sono notizie apparentemente trascurabili, eppure meriterebbero il titolo di apertura dei giornali. Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa, non ha retto alle infezioni provocate dalle ustioni sul suo corpo e al veleno inalato per troppo tempo dai gas tossici sprigionati durante l’incendio che ha coinvolto alcune settimane fa il palazzo del Municipio. Forse poteva salvarsi, anzi sicuramente avrebbe avuto la vita salva se fosse corso via ...

Esplosione Rocca di Papa - addio a Crestini : il sindaco 'eroe' che ha salvato i suoi dipendenti : Non ce l'ha fatta il primo cittadino dei Castelli Romani. Quando a pochi passi dal Comune, per la rottura di una condotta del gas si è scatenato l'inferno, lui ha preteso che tutti abbandonassero gli uffici. Solo dopo si è messo in salvo. Ma le ustioni e i gas inalati non gli...

Rocca di Papa - deceduto sindaco eroe : mise in salvo i dipendenti dopo fuga di gas : Avrebbe dovuto compiere 47 anni il prossimo lunedì Emanuele Crestini, sindaco di Rocca di Papa che lo scorso 10 giugno era rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione del palazzo comunale della località dei Castelli Romani dovuta a una fuga di gas provocata dalla rottura di una tubatura di metano nel corso di lavori di scavo. Ora con la sua morte, avvenuta giovedì 20 giugno, ci sono tre persone indagate per omicidio colposo. Crestini si è ...

Rocca di Papa - morto sindaco Emanuele Crestini/ Salvini : 'Questo è un eroe italiano' : Il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, è morto: numerosi i messaggi di vicinanza, il cordoglio di Matteo Salvini e Matteo Renzi

Esplosione Rocca di Papa - morto il sindaco : È morto in ospedale il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto ferito in modo grave nell'Esplosione di una palazzina vicina al comune avvenuta il 10 giugno scorso. Crestini era stato fra gli ultimi a lasciare l'edifico invaso dal fumo, per mettere in salvo i dipendenti. Il primo cittadino, che aveva 46 anni, è la seconda vittima dell'Esplosione: domenica era infatti morto il delegato municipale Vincenzo Eleuteri. (Lapresse) ...

Salvini ha proposto la medaglia d'oro al valor civile per Crestini - il sindaco di Rocca di Papa : "Per il sindaco Emanuele Crestini ritengo sia doverosa la medaglia d'oro al valor civile". Lo afferma in una nota il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Si è preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme - ricorda Salvini - ma il suo eroismo gli e' costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato ma nella notte e' morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro ...

Esplosione a Rocca di Papa - morto anche il sindaco eroe Crestini : uscì per ultimo per mettere in salvo i dipendenti comunali : È morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimasto gravemente ferito nell'Esplosione del palazzo del Comune lo scorso 10 giugno. Era ricoverato al Centro Grandi Ustioni...

Esplosione a Rocca di Papa - morto il sindaco Crestini : E' morto il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini. Il primo cittadino, rimasto gravemente ferito nell'Esplosione del palazzo del Comune Roma