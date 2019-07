Rita Dalla Chiesa contro Saviano dopo il post sul carabiniere ucciso | “La scorta lo lasci

Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano : "Toglietegli la scorta. È morto un carabiniere e lui parla di migranti : “Toglietegli la scorta. Quelli che lo seguono sui suoi red carpet televisivi,e altro sono uomini esattamente come lo era il vice brigadiere ucciso a Roma. E questi uomini, dopo quello che ha detto, dovrebbero ribellarsi e farlo finalmente girare da solo”. Rita Dalla Chiesa torna ad attaccare Roberto Saviano, lo fa in una serie di tweet postati dal suo account ufficiale, in seguito al messaggio rilasciato dallo scrittore dopo la ...

Rita Dalla Chiesa su Saviano : 'Gli uomini della scorta devono ribellarsi e lasciarlo solo' : La morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuta la scorsa notte a causa di otto coltellate inflittegli da due uomini che avevano da poco rubato un borsello ad un passante, ha scatenato parecchie reazioni nel panorama politico alla notizia che la coppia di delinquenti potesse essere di origine nordafricana. Ai commenti di alcune parti politiche riferibili all'area di centrodestra, si è inserito polemicamente Roberto Saviano che, dopo ...

Rita Dalla Chiesa parla di Bibbiano E finisce nel mirino degli haters : Costanza Tosi Dopo Laura Pausini, Nek e Ornella Vanoni, ora anche Rita Dalla Chiesa parla di Bibbiano. Ed è subito polemica Laura Pausini, Nek, Ornella Vanoni e ora, anche Rita Dalla Chiesa. La giornalista dice la sua sul caso Bibbiano e, anche per lei, è pioggia di insulti sui social. Ad innescare la polemica è stato un tweet del giornalista di Rai3 Massimo Bernardini che attacca il ministro degli interni, Matteo Salvini, sul caso ...

Dalla Juve favoRita all’Atalanta delle sorprese - come arrivano le italiane alla prossima Champions League? : Manca ancora un bel po’ di tempo per la prossima edizione della Champions League, la massima competizione continentale per i club europei, ma i pronostici per il futuro vincitore della kermesse sono già iniziati. Ed in realtà anche i famosi preliminari hanno avuto il via, dallo scorso 25 giugno, in tutti i campionati europei considerati inferiori rispetto a quelli storicamente considerati: italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese. Per le ...

Ossessionati dalla popolarità online : l'impatto dei "like” sugli adolescenti : adolescenti che si sentono felici quando ricevono ai post pubblicati tanti like e commenti positivi, che rappresentano per loro una misura semplice e veloce dell'approvazione da parte dei coetanei. Le vetrine dei social network, il numero dei like, la popolarità online possono, però, condizionarli profondamente e avere un impatto negativo sul loro umore e la loro autostima. Un condizionamento esterno che rappresenta la loro realtà e che, nel ...

Mondiali di nuoto 2019 – Delusione a Gwangju per MargheRita Panziera : l’azzurra fuori dalla finale dei 100 dorso : Margherita Panziera rimane fuori dalla finale dei 100 metri dorso: grande Delusione per l’azzurra a Gwangju Grande Delusione a Gwangju per Margherita Panziera: la nuotatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto 2019, in corso in Corea del Sud. Panziera ha chiuso la sua semifinale col crono di 59”83, al quinto posto della sua batteria, troppo lontana dalle migliori ...

Australia - Rita decapitata dalla figlia a 57 anni : la sua testa trovata davanti casa dei vicini : Rita Camilleri, 57 anni, è stata decapitata nella sua casa di Sidney, in Australia, dalla figlia Jessica, di 25 anni, davanti al nipotino. La sua testa è stata poi posizionata fuori dalla porta d'ingresso dell'abitazione dei vicini. Gli agenti di polizia hanno definito questa come delle scene del delitto più orribili a cui abbiano assistito. Fermata, l'assassina sarà sottoposta a perizia psichiatrica.Continua a leggere

Non disturbare - Rita Dalla Chiesa apre il suo cuore : "Ho paura di invecchiare e perdere la memoria" : Rita Dalla Chiesa ospite di Paola Perego a Non disturbare ha aperto il suo cuore. Parlando della cornice con la foto della madre, regalatale dal padre nel 1978, che Rita Dalla Chiesa si commuove. Paola Perego le chiede: "Hai paura di perdere i ricordi?" e la giornalista le risponde: "Mi fa paura l’i

