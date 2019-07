Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Dn direzione nazionale del Partito democratico ho preso la parola per primo, subitoil segretario, per apprezzare il lavoro che si è messo in campo verso la Costituente delle Idee. Questa iniziativa ad oggi sembra una classica campagna programmatica. Invece sarà una riscrittura totale dei principi e delle idee forza dei democratici italiani. E se si considera in combinato con la riscrittura dello Statuto, si tratta di una vera propria rifondazione di un partito. Una scelta forte, ma necessaria. Evidentemente troppo forte per appassionare, per ora, un gruppo dirigente per troppi anni abituato a dividersi sulle idee, le scelte, le mosse degli avversari, con una subalternità culturale francamente disarmante.Sono segretario del Pd della mia regione, l’Abruzzo, da pochi giorni; frutto di un congresso unitario che ha mosso da un’unica granitica ...

HuffPostItalia : Rifondiamo il Pd e pensiamo anche a chi verrà dopo Mattarella -