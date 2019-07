Riconoscimento della retribuzione professionale docenti ai precari con supplenze statali

Fonte : scuolainforma

(Di domenica 28 luglio 2019) Il fenomeno dellebrevi che ogni anno ripete il suo triste copione per consentire al Miur di risparmiare, trova finalmente un argine nel contenzioso aperto dallo studio legale Esposito Santonicola che al riguardo ci comunica un importante accoglimento da parte del Tribunale del lavoro di Trieste. Di seguito la notizia diramata direttamente dai proponenti l’azione legale. Il comunicato I, con reiteratebrevi alle spalle, possono vedersi riconosciuta, dal giudice del lavoro, la “(spettanza economica nel cedolino stipendiale)”, alla pari dei colleghi di ruolo ed in applicazionenormativa comunitaria. La notizia Il Tribunale del lavoro di Trieste, giudice dott.ssa Paola Santangelo, all’udienza del 24/07/2019 (Ricorso R.G. 46/19), ha sentenziato il dirittoricorrente (docenteo, non ...

bussetti_marco : Da oggi Adam e Ramy, i due piccoli eroi della scuola di #Crema, sono ufficialmente cittadini italiani. A loro vanno… - bobogiac : Il riconoscimento da parte della Corte dei Conti della grande opera di risanamento fatta da @nzingaretti, in partic… - valigiablu : Rider, 200 assunzioni stabili a Firenze. Si tratta del primo grande accordo che supera il lavoro a cottimo > La lot… -