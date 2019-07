Riappare la scritta “Dux” sulla montagna | ed è subito polemica

Fonte : fanpage

(Di domenica 28 luglio 2019) "Non ho nessuna intenzione di ricoprirla, quellaè sempre stata là. Siamo cresciuti con quell'incisione, non inneggia a niente, è unache c'era già e se serve da attrattiva per far venire gente nel mio paese va benissimo": così il sindaco di Villa Santa Maria ha commentato la ricomparsa della"Dux". Ma il deputato abruzzese del Pd, Camillo D'Alessandro, ha replicato: "Deposito un'interrogazione affinché venga rimossa. Il fascismo è un crimine e va trattato come tale".

repubblica : Abruzzo, riappare scritta Dux sulla montagna. E scoppia il caso [news aggiornata alle 19:46] - LaStampa : Riappare la scritta “Dux” su una roccia nel Chietino: scoppia la polemica - kompagno : RT @InEsplorazione: Abruzzo, riappare scritta Dux sulla montagna. Ma non è che questo Ministero dell'Interno giorno dopo giorno sta trasfor… -