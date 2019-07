Resistenza No Tav a oltranza | Chi pensa sia un capitolo chiuso ha fatto male i

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) “Avevamo detto che avremmo portato più gente possibile al cantiere, per far vedere a tutti da vicino contro cosa lottiamo e lo abbiamo”. Lo scrive Notav.info, sito internet di riferimento del movimento che si oppone alla Torino-Lione, commentando la manifestazione di ieri in Valle di Susa. “A differenza di tanti, il movimento No Tav mantiene sempre le sue promesse” affermano. “Il ‘come’ abbiamo raggiunto il cantiere, che fa tanto notizia, è lo stesso in cui lo abbiamomolte altre volte”.“Un pacifico fiume in pienadi migliaia di volti di ogni età - si legge - è partito da Venaus per arrivare a Giaglione e trasformarsi in un torrente in piena che si è diviso in mille rivoli tentando raggiungere il cantiere della vergogna. Il dispositivo di sicurezza tanto decantato dal ministro ...

